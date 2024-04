Recherches de pointe : l'UQAM reçoit près de 27 millions de dollars de la part d'organismes subventionnaires





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Preuve supplémentaire que l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est à la fine pointe des tendances actuelles en matière de recherche, l'établissement a reçu au cours des dernières semaines près de 27 millions de dollars de la part de divers organismes subventionnaires. Les recherches financées couvrent un vaste éventail de sujets, dont, entre autres, la gestion des inondations, l'économie sociale et solidaire, la lutte au VIH/sida et le cycle de l'eau. Cet important financement reconnaît, une fois de plus, le caractère novateur et engagé de l'expertise de dizaines de chercheuses et chercheurs de l'UQAM.

Sciences de la Terre : plus de 9,4 M$

Un projet de recherche sur le cycle de l'eau mené par les professeures du Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère Marie Larocque et Julie Thériault a obtenu un financement total d'un peu plus de 9,4 millions de dollars, incluant une subvention de quelque 3,6 millions du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) ainsi que les contributions du gouvernement québécois et des différents partenaires.

Création de six nouvelles chaires pour la recherche de pointe : 6,2 M$

L'UQAM a obtenu des subventions totalisant 6 200 000 $ pour la création ou le renouvellement de huit chaires de recherche du Canada à la Faculté des sciences, à la Faculté des sciences humaines, à la Faculté de science politique et de droit et à l'École des sciences de la gestion. Le Programme des chaires de recherche du Canada est une initiative conjointe du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) : 4 M$

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ), dirigé par le professeur du Département de géographie Philippe Gachon, a obtenu un renouvellement de son financement de 4 millions de dollars sur quatre ans, à raison d'un million de dollars par année de 2024-2025 à 2027-2028. Cette subvention est accordée par les Fonds de recherche du Québec (FRQ).

Nouveau réseau de recherche en économie sociale : 4 M$

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) accorde 4 millions de dollars, sur une période de cinq ans, pour développer le Réseau de recherche en économie sociale et solidaire. Cette nouvelle infrastructure de recherche vise à permettre au Québec de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, tant en Amérique du Nord qu'à l'échelle internationale. Le Réseau est entre autres dirigé par la professeure du Département d'organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM Valérie Michaud avec trois autres collègues de l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Université du Québec en Outaouais.

Financement de quatre laboratoires en santé : plus de 2 M$

Quatre laboratoires uqamiens ont été financés lors du concours de subventions Projet de l'automne 2023 des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ces projets, trois à la Faculté des sciences (sciences de l'activité physique et sciences biologiques) et un à la Faculté des sciences humaines (sexologie), ont reçu un total de 2 185 175 $ en subventions.

Conseil de recherches en sciences humaines : près de 1,5 M$

Les chercheuses et chercheurs de l'UQAM ont obtenu des subventions totalisant

1 476 792 $ dans le cadre du programme Développement Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Parmi les sujets explorés, mentionnons la résilience au travail pour affronter les événements imprévisibles, le décrochage du personnel enseignant québécois, les défis de carrière des personnes immigrantes LGBT+ au Canada, le vieillissement des femmes entrepreneures dans les industries musicales canadiennes francophones, le coût de la vie pour les personnes travaillant dans les grandes villes, etc.

SOURCE Université du Québec à Montréal

17 avril 2024 à 11:36

