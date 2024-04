Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance





« Le niveau élevé de l'inflation jumelé à la crise du logement historique que vit le Québec ont changé de façon importante le portrait de l'itinérance depuis la pandémie.

Les mesures d'urgence et temporaires que se contente d'offrir la CAQ sont d'une autre époque et ne suffisent plus.

On ne peut plus se contenter de boucher les trous lorsque le mercure descend et abandonner les refuges et haltes dès l'arrivée du printemps. Les organismes doivent pouvoir compter sur du financement récurrent et suffisant pour offrir du logement permanent tout au long de l'année.

Quand les refuges et haltes ferment, les personnes itinérantes doivent se relocaliser dans les lieux publics. La CAQ ne peut plus se fermer les yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans les rues. Des mesures permanentes s'imposent. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition en matière de lutte contre l'itinérance et députée de D'Arcy-McGee

