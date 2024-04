Fécondité masculine : combien d'enfants ont les hommes du Québec et à quel âge les ont-ils?





QUÉBEC, le 17 avril 2024 /CNW/ - En 2022, le Québec enregistre 1,39 enfant par homme comparativement à 1,49 enfant chez les femmes. La fécondité des hommes suit donc la même évolution que celle des femmes, mais à un niveau légèrement plus faible. Il s'agit, dans les deux cas, du niveau le plus bas depuis 2002. La fécondité masculine affiche une tendance générale à la baisse depuis le sommet récent de près de 1,65 atteint en 2008 et en 2009.

Ces résultats sont tirés du bulletin La fécondité masculine au Québec de 1976 à 2022 publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Le bulletin accompagne la première diffusion de données sur les naissances et la fécondité des hommes au Québec. Ces nouvelles données permettront de suivre l'évolution de la fécondité des hommes en parallèle de celle des femmes, et ainsi de brosser un portrait plus complet des comportements reproductifs au Québec.

L'âge à la paternité augmente et atteint 33,8 ans en 2022

Comme les femmes, les hommes ont leurs enfants de plus en plus tardivement. En 2022, l'âge moyen à la paternité est de 33,8 ans, alors qu'il était de 30,3 ans en 1976. Au cours de cette période, l'écart entre l'âge à la paternité et l'âge à la maternité est demeuré autour de 3 ans, ce qui concorde avec l'écart d'âge moyen au sein des couples.

Les facteurs avancés pour expliquer le report des naissances chez les femmes, dont l'allongement des études, le développement de la carrière et le fait d'attendre d'avoir une sécurité financière suffisante, peuvent également jouer un rôle chez les hommes. Soulignons que le report des naissances à des âges plus avancés tend à limiter le nombre d'enfants que les gens sont susceptibles d'avoir au cours de leur vie.

Baisse de la fécondité dans presque tous les groupes d'âge en 2022

En 2022, la fécondité masculine se concentre chez les hommes de 30 à 34 ans, alors que c'était plutôt les 25-29 ans qui affichaient la plus forte fécondité en 1976.

La fécondité diminue chez les hommes dans la vingtaine depuis des décennies, mais aussi chez les hommes plus âgés dans les dernières années. Les hommes de 50 ans et plus font toutefois figure d'exceptions, bien qu'avoir un enfant à ces âges est très peu fréquent. La fécondité des hommes âgés de 35 ans et plus a connu une hausse marquée dans les années 2000, et ce, après une longue période de relative stabilité.

Plus le père est âgé, plus l'écart d'âge entre les parents est grand

Lorsqu'on regarde l'écart d'âge entre les parents des bébés nés en 2022, on constate que les parents ont sensiblement le même âge, en moyenne, lorsque le père est âgé de moins de 30 ans, mais que passé cet âge, plus l'âge du père est élevé, plus l'écart est grand. Il n'est toutefois pas surprenant que l'écart soit plus important chez les hommes plus âgés, puisque l'âge de la mère, lui, tend à se stabiliser autour de 37 ans en moyenne en raison de limites biologiques.

Différence entre la fécondité et la fertilité La fécondité correspond au comportement reproductif d'une population et fait

référence au nombre d'enfants mis au monde rapporté à un effectif d'hommes ou de

femmes en âge d'avoir des enfants. La fertilité réfère plutôt à la capacité de se

reproduire.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

SOURCE Institut de la statistique du Québec

17 avril 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :