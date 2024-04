Timothy Franks nommé CEO de Jacobs Holding





Jacobs Holding annonce aujourd'hui que le conseil d'administration a nommé Timothy Franks au poste de Chief Executive Officer avec prise d'effet au 1er mai 2024.

Fort d'une carrière impressionnante de 25 ans dans deux sociétés d'investissement de premier plan, Tim apporte une vaste expérience et un bilan éprouvé dans le capital-investissement mondial. Sa fonction la plus récente a été en tant que partner et co-CEO de l'activité de capital-investissement démocratisé chez KKR. Il a joué un rôle central dans la construction de la franchise européenne de KKR, en dirigeant la stratégie EMEA Core et en supervisant le développement des activités au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que l'équipe Consumer dans la région EMEA. Avant cela, Tim a passé 17 ans chez Advent International, où il a notamment ouvert et dirigé le bureau de New York de 2010 à 2013. Au sein des deux firmes, il a occupé divers postes de président et d'administrateur dans leurs sociétés de portefeuille.

Sous sa direction, Jacobs Holding vise à renforcer encore ses activités d'investissement, en particulier dans les secteurs des services, des soins de santé et de la consommation. Les solides compétences de Tim pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité et de numérisation seront essentielles pour Jacobs Holding dans la consolidation de son approche de placement et la promotion du potentiel de croissance des sociétés de portefeuille existantes et futures.

Nicolas et Philippe Jacobs, co-présidents du conseil, déclarent : « Nous sommes ravis que Tim rejoigne Jacobs Holding. En plus d'être un gestionnaire de capital-investissement accompli avec une carrière impressionnante, il a fait ses preuves en tant que leader affirmé. Tim possède toutes les qualités nécessaires pour porter Jacobs Holding vers de nouveaux sommets en tant qu'investisseur durable et entrepreneurial. »

Timothy Franks déclare : « Je me réjouis à la perspective de travailler avec l'équipe Jacobs. Ce sera un véritable privilège de diriger Jacobs Holding, compte tenu de son approche de placement clairement définie, qui recoupe trois tendances d'investissement dans la gestion d'actifs alternatifs : mettre l'accent sur les investissements directs, suivre un horizon d'investissement à long terme et intégrer la durabilité et la numérisation au coeur des activités. »

À propos de Jacobs Holding AG

Jacobs Holding est une société d'investissement professionnelle mondiale fondée par feu l'entrepreneur Klaus J. Jacobs, dans laquelle il a regroupé ses activités entrepreneuriales en 1994. Jacobs Holding investit avec un horizon à long terme dans des entreprises actives dans des domaines non cycliques qui ont déjà une position de leader sur le marché et qui ont un potentiel de croissance et de création de valeur supplémentaire. Le portefeuille actuel de Jacobs Holding se compose de Cognita (www.cognita.com), Colosseum Dental Group (www.colosseumdental.com), North American Dental Group (www.nadentalgroup.com) ainsi qu'une participation importante dans la société cotée en bourse Barry Callebaut AG (www.barry-callebaut.com). Le seul bénéficiaire économique de Jacobs Holding est la Fondation Jacobs, l'une des principales fondations caritatives au monde pour la promotion des opportunités de développement pour les enfants et les jeunes. Depuis la création de la fondation en 1989, environ 800 millions CHF ont été versés au total.

17 avril 2024

