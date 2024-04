Connectivité permanente grâce à l'accès sans fil fixe d'Expereo





Expereo, la société Internet intelligente qui connecte les personnes, les lieux et les objets partout, a annoncé aujourd'hui l'amélioration de son portefeuille de connectivité avec l'accès sans fil fixe. Cette dernière innovation d'Expereo offre aux entreprises un accès direct aux réseaux sans fil dans 190 pays, permettant la continuité de l'activité grâce à la résilience du réseau et la croissance grâce à un déploiement rapide et agile et à l'accès aux sites distants.

L'accès fixe sans fil (FWA) est une solution fiable et économique pour assurer la continuité des activités en cas de panne du réseau fixe. Celles-ci peuvent survenir de temps à autre, souvent à la suite d'une coupure de câble ou d'une défaillance matérielle ou logicielle. Pour les sites critiques qui ne peuvent se permettre aucun temps d'arrêt, l'accès sans fil fixe offre une option de continuité fiable, rentable et diversifiée sur le plan technologique, évitant ainsi le déploiement d'une deuxième ligne fixe. Grâce à une solution indépendante des fournisseurs, les entreprises ont la garantie de toujours pouvoir se connecter au réseau mobile le plus puissant possible lorsqu'elles en auront besoin.

L'accès sans fil fixe est également parfait pour les déploiements rapides et agiles, pouvant souvent être installé en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois, ce qui permet aux entreprises de connecter rapidement leurs opérations afin de capitaliser sur de nouvelles opportunités de croissance en attendant les déploiements de lignes fixes. L'accès sans fil fixe peut également être utilisé comme option de connectivité principale dans des zones temporaires, difficiles d'accès ou éloignées. Cela permet aux entreprises en croissance d'établir des succursales ou des sites sur le terrain dans des zones difficiles d'accès où les connexions câblées ne sont pas disponibles ou même possibles.

L'intégration de l'accès sans fil fixe au sein de la plateforme d'expérience client d'Expereo, expereoOne, offre aux entreprises une vue complète et intuitive de leur parc Internet global et SD-WAN. Pour l'accès sans fil fixe, cela signifie que les équipes informatiques ont une visibilité complète de leurs factures mensuelles et un statut à jour de tous les pools de données et forfaits, ainsi que de la force et de la qualité du signal et des opérateurs fournissant la connectivité. Une vue d'ensemble à tout moment.

Sander Barens, directeur des produits chez Expereo, déclare :

« Aujourd'hui, une connectivité Internet permanente est essentielle à la croissance et à l'efficacité des entreprises.

Il n'y a pas de solution unique et les entreprises doivent déployer une stratégie de connectivité pour relever les défis actuels. L'accès fixe sera toujours la force motrice de la connectivité, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Lorsqu'il faut être opérationnel rapidement ou dans un endroit éloigné, c'est là que l'accès sans fil fixe entre en jeu : des déploiements rapides partout où vous en avez besoin.

Les solutions de connectivité n'ont plus besoin d'être soit l'une soit l'autre : lorsque vous travaillez avec un partenaire qui comprend vos besoins en connectivité et dispose du portefeuille, de l'expérience et de la couverture mondiale pour vous aider à définir la stratégie de votre entreprise, vous pouvez être certain que votre entreprise sera connectée 24 h/24, 7 j/7, partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur l'accès fixe sans fil, rendez-vous sur : https://www.expereo.com/service/fixed-wireless-access.

À propos d'Expereo

Expereo est la société Internet intelligente qui connecte les personnes, les lieux et les objets partout. Ses solutions incluent l'Internet global, le SD-WAN/SASE et l'Internet amélioré. Avec une portée mondiale étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 60 % des entreprises du Fortune 500. Elle prend en charge des sites d'entreprises et de gouvernements dans plus de 190 pays, avec la capacité de se connecter à 600 000 sites dans le monde entier, en travaillant avec plus de 2 300 partenaires pour aider les clients à améliorer leur productivité et à renforcer leurs réseaux et leurs services cloud avec l'agilité, la flexibilité et la valeur de l'Internet, le tout avec des performances réseau optimales.

Expereo a été rachetée par Vitruvian Partners en février 2021. La société internationale de capital de croissance et de rachat a acquis une participation majoritaire dans Seven2, une société européenne de capital-investissement de premier plan.

