Grupo Bimbo reconnue comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde pour la huitième année consécutive





L'Ethisphere Institute fait figure d'autorité à l'échelle internationale en matière de définition et de promotion des normes éthiques pour les entreprises.

Basée sur la méthodologie Ethics Quotient MD brevetée par Ethisphere, l'évaluation des entreprises les plus éthiques du monde comprend plus de 240 questions sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, les activités d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives visant à soutenir une chaîne de valeur solide .

. Le processus sert de cadre opérationnel pour déceler et normaliser les pratiques les plus remarquables des organisations de tous les secteurs à l'échelle mondiale.

Grupo Bimbo est une des 136 entreprises de 20 pays et 44 secteurs d'activité reconnues en 2024.

TORONTO, le 17 avril 2024 /CNW/ - Pour la huitième année consécutive, l'Ethisphere Institute a nommé Grupo Bimbo, la société mère de Bimbo Canada et la plus grande entreprise de boulangerie dans le monde, comme étant l'une des entreprises les plus éthiques du monde en 2024. À la suite d'une évaluation exhaustive comprenant une analyse de la culture, de la responsabilité sociale et d'autres initiatives de l'entreprise, Grupo Bimbo a été reconnue pour l'excellence de son intégrité commerciale, de ses pratiques éthiques, de sa conformité et de ses normes de gouvernance, ainsi que pour ses efforts visant à avoir une incidence positive sur les consommateurs.

Grupo Bimbo accorde de la valeur à la personne en respectant les droits de la personne de ses collaborateurs, de ses intervenants, de toutes les personnes dans sa chaîne de valeur et des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités, et suit sa Règle d'or en entretenant des relations empreintes de respect, d'équité, de confiance et de bienveillance.

De plus, Grupo Bimbo privilégie son engagement en matière d'intégrité en faisant la promotion d'initiatives globales dans l'ensemble de ses unités commerciales. La boulangerie d'envergure mondiale a récemment mis à jour son code d'éthique afin d'établir les normes de comportement les plus élevées à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation et de fournir des lignes directrices supplémentaires pour interagir avec les intervenants.

« Nous sommes reconnaissants du dévouement constant de nos collaborateurs et de leur engagement à favoriser un environnement de travail qui place nos collaborateurs au premier plan et qui donne la priorité à la transparence, ce qui permet à nos convictions éthiques de se démarquer à l'échelle nationale et mondiale », déclare Leslee Wills, vice-présidente, Relations humaines et Affaires générales chez Bimbo Canada. Nous nous rallions à Grupo Bimbo dans notre volonté de nous conformer aux normes éthiques les plus élevées possibles et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour atteindre cet objectif, année après année. »

La liste complète des entreprises les plus éthiques du monde en 2024 est disponible ici.

À propos de Grupo Bimbo

Chef de file dans son secteur, Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde et un acteur important dans le domaine des collations. Elle possède 217 boulangeries et plus de 1 500 centres de vente situés à des endroits stratégiques dans 34 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Parmi ses principales gammes de produits, on retrouve entre autres le pain tranché, les petits pains, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, le pain grillé, les muffins anglais, les bagels, les tortillas et les pains plats, ainsi que les collations salées. Grupo Bimbo offre plus de 9 000 produits et possède un des plus vastes réseaux de distribution directe dans le monde, lequel compte plus de 57 000 routes et plus de 149 000 collaborateurs. Ses actions sont cotées à la bourse mexicaine (BMV) sous le symbole BIMBO, et sur le marché hors bourse aux États-Unis avec un certificat américain d'actions étrangères de niveau 1 sous le symbole BMBOY.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada et mène ses activités depuis plus de 112 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 19 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery, Vachon??, Little BitesMC, Takis® et Thomas'MD. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 17 boulangeries, 18 centres de distribution et 185 entrepôts à travers le pays. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. Nous nous efforçons de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les collaborateurs peuvent s'épanouir et contribuer à notre transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités. Pour en savoir plus, visitez www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

17 avril 2024 à 07:00

