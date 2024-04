C'est officiel : les pizzas sur pain plat ont conquis tout le pays! Après des tests de marché concluants, les pizzas sur pain plat de Tim sont offertes dès aujourd'hui à partir de seulement 6,99 $*, partout au Canada





TORONTO, le 17 avril 2024 /CNW/ - Il y a du nouveau pour votre Tournée Tim! Découvrez une nouvelle et délicieuse option de repas à votre Tim préféré avec la pizza sur pain plat, lancée aujourd'hui dans les restaurants participants au Canada.

« Nous avons travaillé fort pour mettre au point de fabuleux produits Tim pour le dîner et le souper, comme nos populaires bols et wraps-délices. Après de nombreux et rigoureux tests et perfectionnements de recettes, nous sommes très heureux de lancer les pizzas sur pain plat pour nos invités partout au Canada », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nos pizzas sur pain plat sont préparées sur demande et cuites au four avant d'être servies bien chaudes. À seulement 6,99 $* pour la pizza simplement fromage, ou 7,99 $* pour nos autres variétés, nos invités seront ravis de l'incroyable rapport qualité-prix. »

Les tests ont commencé à Mississauga, en Ontario, et après plusieurs tests dans tout le pays, nous avons ajusté et perfectionné les recettes de nos quatre délicieuses variétés :

Pizza sur pain plat au bacon plein-goût, 7,99 $*

Des saveurs emblématiques de Tim se combinent dans une recette unique dont les amateurs de Tim raffoleront : bacon doublement fumé, fromage à la crème ail et fines herbes, et mélange de mozzarella et de Monterey Jack, le tout servi sur un pain plat à l'ail rôti et garni d'assaisonnement plein-goût.

Pizza sur pain plat au poulet parmesan, 7,99 $*

Un plat italien réconfortant, version Tim : poulet cuit lentement, parmesan, mozzarella, Monterey Jack et sauce aux tomates mûries sur pied servis sur un pain plat à l'ail rôti.

Pizza sur pain plat au pepperoni, 7,99 $*

Une combinaison classique et bien-aimée : pepperoni, mozzarella, Monterey Jack et sauce aux tomates mûries sur pied servis sur un pain plat à l'ail rôti.

Pizza sur pain plat simplement fromage, 6,99 $*

Pour ceux qui souhaitent une option végétarienne ou qui aiment la simplicité d'une authentique sauce marinara et du fromage fondant. Un mélange de mozzarella et de Monterey Jack et une sauce aux tomates mûries sur pied servis sur un pain plat à l'ail rôti, pour seulement 6,99 $*!

« Nos pizzas sur pain plat sont parfaites pour toutes les occasions! Elles font un dîner satisfaisant pour les travailleurs et plairont à tous lors de soupers en famille ou de rassemblements pendant la fin de semaine. Vous choisissez quelques variétés différentes, et le tour est joué! Elles sont aussi parfaites comme collation à partager, en famille ou entre amis; mais attendez-vous à devoir négocier pour avoir droit au dernier morceau! » a plaisanté Hope Bagozzi.

« Nous avons hâte de voir nos invités savourer nos nouvelles pizzas sur pain plat et découvrir leur nouveau repas Tim préféré! », a-t-elle ajouté.

* Taxes en sus. Les prix peuvent varier selon la région. Des frais supplémentaires seront facturés pour les modifications. La disponibilité des produits varie selon le restaurant. Pour une durée limitée dans les restaurants participants au Canada. ©Tim Hortons, 2024

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier?restaurant Tim Hortons®?a ouvert ses portes à?Hamilton, en Ontario,?et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits®?emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici.?? Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés),?ainsi?que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.?? Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le?TimHortons.ca.

