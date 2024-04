Maîtriser le coût climatique le plus élevé du Canada ? les inondations municipales





WATERLOO, Ontario, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouvel outil - le Diagnostic du risque d'inondation municipal - lancé aujourd'hui par le Centre Intact d'adaptation au climat , aidera les municipalités canadiennes à évaluer leur exposition aux inondations, le niveau de préparation et les actions à prendre pour limiter les risques d'inondation futurs.



Le besoin de ce Diagnostic est urgent. Le Profil national des risques du Canada en 2023 a identifié que le pays n'est pas prêt pour les inondations. 10 % du marché immobilier canadien est inassurable en cas d'inondations de surface, et les maisons dans les communautés touchées par les inondations se sont vendues jusqu'à 17 % de moins après un événement d'inondation. Comme constaté lors des inondations en Nouvelle-Écosse en 2023, la préparation aurait non seulement pu limiter les pertes financières, mais aurait surtout peut-être pu sauver quatre vies emportées par des flots torrentiels.

L'outil Diagnostic du risque d'inondation municipal a été développé par 53 experts en inondations pendant deux ans, incluant des représentants de tous les niveaux de gouvernement, et du fournisseur d'assurance municipal, Intact Public Entities.

"Lorsqu'il s'agit de réduire le risque d'inondation, les actions parlent plus fort que les mots", explique Joanna Eyquem, co-auteure du Diagnostic et Directrice générale, Infrastructures résilientes au climat au Centre Intact. "Identifier une gamme complète d'actions pour gérer des risques d'inondation est un défi pour de nombreuses communautés - c'est là que le Diagnostic intervient."

Alors que tous les niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer, les municipalités sont en première ligne de la gestion des risques d'inondation. À partir de 2024, elles peuvent demander un financement pour réduire les risques climatiques grâce au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Là où le Diagnostic identifie des vulnérabilités, le financement de la FCM pourrait fournir un soutien pour limiter les pertes potentiellement coûteuses pour les propriétaires et les communautés.

Cette action municipale positive s'aligne sur plusieurs cibles de la Stratégie nationale d'adaptation, notamment :

D'ici à 2025, 50 % des Canadiens auront pris des mesures concrètes pour mieux se préparer et répondre aux risques liés aux changements climatiques auxquels leur foyer est confronté.

D'ici à 2027, 80 % des collectivités côtières et 60 % des entreprises situées dans les régions côtières mettent en oeuvre des mesures d'adaptation afin d'accroître la résilience climatique et de réduire les effets économiques des changements climatiques.

D'ici à 2030, 80 % des organisations publiques et municipales auront intégré l'adaptation aux changements climatiques dans leurs processus décisionnels.



"Alors que les changements climatiques amplifient les fortes précipitations, les collectivités d'un océan à l'autre doivent modifier les politiques, les infrastructures et les services pour s'adapter aux nouvelles réalités", souligne Carole Saab, PDG de la FCM. "Cet outil permet aux gouvernements locaux d'évaluer leurs pratiques de gestion des risques d'inondation par rapport aux pratiques exemplaires nationales, en ciblant les forces et les opportunités d'amélioration dans le but de protéger les communautés des aléas climatiques."

Les municipalités sont invitées à utiliser le Diagnostic pour :

Comprendre leur exposition aux inondations, même là où aucune carte des inondations n'est disponible. Comparer et consigner leur préparation actuelle aux inondations, d'après les directives et les normes canadiennes. Consigner les progrès en matière de réduction des risques d'inondation de la municipalité au fil du temps. Accéder à une bibliothèque de ressources clés sur la préparation et les risques d'inondation, telles que les Normes nationales du Canada. Démontrer la préparation aux inondations aux parties intéressées. Établir la priorité des mesures selon le type et l'ampleur des inondations. Guider la planification des investissements et des demandes de financement à venir. Se préparer à répondre aux questions probables des assureurs municipaux lors de l'élaboration de polices d'assurance. Contribuer aux objectifs et aux cibles de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Appuyer le personnel municipal et la prestation de services.

Des outils robustes pour limiter le risque d'inondation ne suffisent pas à eux seuls. Le soutien de multiples acteurs, y compris la FCM, les associations municipales provinciales et territoriales, les organismes de normalisation et les assureurs, sera crucial pour encourager l'utilisation généralisée du Diagnostic du risque d'inondation municipal afin d'entraîner des changements sur le terrain. Le Diagnostic pourrait également informer le développement d'un système visant à inciter les actions de gestion des risques d'inondation communautaire dans le cadre du Programme national d'assurance inondation, annoncé dans le Budget fédéral 2023.

Entraîné par un changement climatique irréversible, le risque d'inondation continuera de croître. Le Diagnostic offre une feuille de route pour réduire ce risque et devrait se retrouver dans la boite à outils des municipalités.

