Regula propose désormais des comparateurs vidéo-spectraux entièrement équipés de DEL





Les sources lumineuses traditionnelles, qui, depuis plusieurs décennies, étaient largement utilisées dans les équipements médico-légaux, présentaient plusieurs inconvénients. Elles consommaient davantage d'énergie, produisaient de la chaleur et nécessitaient une procédure d'élimination spéciale. Leur remplacement complet par des illuminateurs à DEL, dépourvus de ces imperfections, a constitué une étape révolutionnaire au sein de l'industrie.

La dernière transition vers les DEL a été mise en oeuvre sur tous les comparateurs de l'entreprise, et les lampes traditionnelles destinées aux examens aux rayons UV-B et UV-C ont été remplacées par des sources lumineuses DEL. Désormais, le comparateur vidéo-spectral Regula 4306 est entièrement équipé d'illuminateurs à DEL, tandis que 99 % des sources lumineuses des autres comparateurs de Regula utilisent la technologie DEL. Cela concerne notamment les sources lumineuses à bande étroite, les UV, ainsi que les sources lumineuses infrarouges et infrarouges à haute intensité, qui sont essentielles pour observer les effets de luminescence des documents et des billets de banque, ainsi que pour effectuer une analyse hyperspectrale des objets examinés.

Ce changement améliore la précision et l'efficacité des examens, contribue à la sécurité des objets analysés et permet aux experts médico-légaux de travailler dans des conditions confortables.

« Regula a été le premier fabricant d'équipements médico-légaux à commencer à intégrer des sources lumineuses DEL dans ses solutions matérielles médico-légales dès 1998. Depuis, nous avons continué à mettre en oeuvre les illuminateurs à DEL pour différentes plages de lumière dès qu'ils sont devenus disponibles. Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape en équipant nos appareils d'illuminateurs à DEL pour les examens sous lumière ultraviolette à ondes moyennes et courtes », a déclaré Alex Lewanowicz, directeur de l'ingénierie matérielle chez Regula.

En tant que méthodes d'examen non destructives, les techniques d'éclairage et de filtrage sont fréquemment utilisées en science médico-légale pour examiner les billets de banque, ainsi que les documents imprimés et manuscrits, afin de déterminer leur authenticité, de détecter les signes de falsification ou de restaurer des fragments de texte dégradés dans les documents historiques. Lorsque l'on utilise des illuminateurs à DEL, ni la température ni l'intensité de l'éclairage ne changent, ce qui permet de reproduire exactement les résultats d'études antérieures. En outre, grâce à l'absence de chaleur, les sources de lumière DEL n'endommagent pas les documents examinés. Ceci est important lorsque l'on travaille avec des objets qui nécessitent une manipulation délicate.

L'utilisation d'illuminateurs à DEL contribue également à la durabilité environnementale. En effet, du fait de leur faible niveau de surchauffe et de leur excellence technique, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et ont rarement besoin d'être remplacés, ce qui simplifie le travail des experts médico-légaux et réduit les coûts opérationnels.

La famille d'équipements médico-légaux de pointe de Regula comprend désormais quatre comparateurs vidéo-spectraux, dont le comparateur vidéo-spectral Regula 4306 constitue l'un des principaux modèles. Adaptées à un large éventail d'examens médico-légaux, ces solutions matérielles sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux laboratoires médico-légaux à travers le monde.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience dans la recherche médico-légale et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification de documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1?000 organismes et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :