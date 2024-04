LA MARQUE DE CAFÉ PREMIUM JULIUS MEINL LANCE UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE DE BARISTAS: LA 'MEINL BARISTA CUP'





VIENNA, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Julius Meinl, marque de café viennois haut de gamme, lance sa toute première compétition internationale de baristas. La 'Meinl Barista Cup' met en lumière les baristas talentueux qui servent plus de 5 millions de tasses de café Julius Meinl chaque jour dans le monde entier. D'avril à juillet 2024, 12 pays organiseront des compétitions nationales, notamment l'Autriche, la Bosnie, la Croatie, la République tchèque, la Géorgie, l'Italie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Chaque champion national participera à la Grande Finale, qui se déroulera au siège de l'entreprise à Vienne le 19 septembre.

Les baristas des cafés, restaurants et hôtels servant du café Julius Meinl peuvent postuler sur le site web de la marque. Les meilleurs candidats seront sélectionnés pour démontrer leur maîtrise du café lors de leur compétition nationale, évalués par un panel de juges dans trois catégories : Espresso, Cappuccino et Boisson Signature.

"Pendant plus de 160 ans, Julius Meinl partage la riche culture des cafés viennois avec le monde. Notre conviction est simple: le café est un artisanat à savourer bien plus qu'un instant. La Coupe Meinl Barista célèbre nos baristas du monde entier qui partagent cette passion."

- Christina Meinl, membre de la 5e génération de la famille.

Les baristas concourront avec le café Belvedere Blend 100 % Arabica de Julius Meinl, inspiré de la culture des cafés viennois. Ce mélange combine des grains d'Arabica du Nicaragua et du Honduras, offrant une douceur équilibrée aux notes de noisette et de chocolat noir, nommé d'après le site du patrimoine mondial de Belvédère, situé à Vienne.

Le Meinl Barista Cup est parrainée par des marques de renom telles que Rancilio Group, Fiorenzato, Cafetto et BWT. Les baristas concourront avec des machines à espresso Rancilio Specialty RS1 certifiées SCA et des broyeurs Fiorenzato F83 E Pro. Ils découvriront la technologie d'eau purifiante et minéralisante de BWT, aux côtés de Cafetto, offrant des solutions pour l'entretien des équipements de café.

"Nous sommes ravis de collaborer avec les marques clés, acteurs de l'industrie dans notre engagement continu envers l'innovation. En fournissant les meilleurs outils et équipements, nous encourageons nos baristas à offrir l'excellence dans chaque tasse."

- Angelika Galas, Directrice de la Global Academy Julius Meinl

Le meilleur score dans chaque catégorie lors de la Grande Finale sera récompensé par une place convoitée lors d'un voyage au Honduras. Une aventure unique qui offre aux baristas l'opportunité de se plonger dans la riche culture du café du Honduras et de développer leurs connaissances en matière de culture de café durable. La 'Meinl Barista Cup' offre un voyage incroyable aux baristas de haut niveau pour mettre en valeur et développer leurs compétences en matière de café à un niveau mondial. Suivez @JuliusMeinlOfficial sur Instagram pour une couverture événementielle exclusive et découvrir quels pays sortiront victorieux.

Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs au monde et une marque emblématique de cafés de Vienne. Le souci de la qualité est une marque de fabrique familiale depuis cinq générations. Fort de 160 ans d'expérience dans l'approvisionnement, le mélange et la torréfaction, Meinl est un fournisseur de café privilégié pour les principaux cafés de Vienne. Aujourd'hui, les cafés et thés Meinl contribuent à créer des moments inoubliables pour les clients et les consommateurs du monde entier et sont vendus dans plus de 50 000 hôtels, cafés et restaurants de 70 pays, ainsi que dans un nombre croissant de points de vente.

