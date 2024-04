Le groupe NX commence à proposer le programme NX-GREEN SAF au Japon





- Disponible pour tous les services de fret aérien, en expansion depuis l'Europe -

TOKYO, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a commencé à offrir le programme NX-GREEN SAF au Japon, permettant à ses précieux clients d'acheter les attributs environnementaux dérivés du carburant d'aviation durable (SAF) (*1) afin de réduire les émissions de CO2 dans les chaînes d'approvisionnement des clients.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202404099204-O2-5B54ZY0l

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202404099204/_prw_PI1fl_wzRF842H.png

Le programme SAF NX-GREEN, qui est entré en service chez NX Europe en juillet 2023, est un programme de compensation carbone (*2) qui peut être utilisé pour réduire les émissions de CO2 de tous les services de transport aérien fournis par le groupe NX. Le transport aérien utilisant le SAF peut réduire les émissions de CO2 d'environ 80 % par rapport aux combustibles fossiles classiques. Le programme est disponible pour les services de transport organisés par le groupe NX, qui est le premier transitaire japonais à offrir un tel service sans restrictions quant au choix des compagnies aériennes (*3). Les clients participant au programme recevront un énoncé de vérification de la réduction des CO2 vérifié par SGS, l'un des plus grands organismes de certification au monde, qui pourra être utilisé dans la divulgation d'informations exigée par le TCFD (*4) et le CDP (*5).

Pour lutter contre le changement climatique, le groupe NX s'est fixé pour objectif de réduire ses propres émissions de CO2 (Portées 1 et 2) de 50 % par rapport aux niveaux de 2013 d'ici à 2030, et de contribuer à la réalisation de sociétés neutres en carbone d'ici à 2050 (Portées 1, 2 et 3).. Le groupe a soumis une lettre d'engagement en mai 2023 à l'initiative Science Based Targets (SBTi) afin de faire valider ses objectifs.

Le groupe NX continuera à pratiquer la gestion de la durabilité dans une perspective à long terme et à contribuer à l'amélioration de la vie des populations et au développement de sociétés durables en s'attaquant au changement climatique dans le cadre de ses activités.

Notes :

(*1) Carburant d'aviation durable : carburant fabriqué à partir d'huile de cuisson usée, de plantes, de déchets de bois, etc., et mélangé à du carburéacteur pour réduire les émissions de CO2

(*2) Programme de compensation carbone : mécanisme permettant aux entreprises de réduire leurs émissions de CO2 en travaillant avec les acteurs de leur propre chaîne d'approvisionnement

(*3) D'après une étude du groupe NX

(*4) TCFD (Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat) : initiative internationale mise en place par le Conseil de stabilité financière en 2015 pour encourager les entreprises à divulguer des informations sur les implications financières des risques et des opportunités que le changement climatique présente pour leurs activités

(*5) CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) : organisme international à but non lucratif qui se consacre à la recherche et à la divulgation d'informations sur l'environnement des entreprises et des villes

À propos du groupe NX : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404099204-O1-54Q3w4R1.pdf

Site Web officiel de NX : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

17 avril 2024 à 00:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :