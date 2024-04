Nagarro publie ses résultats vérifiés pour 2023 - le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 9,4 % à taux de change constant





MUNICH, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté ses résultats financiers vérifiés pour 2023 et son rapport annuel pour 2023. L'exercice 2023 affiche une performance constante et une croissance de 6,5 % du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires a augmenté à 912,1 millions d'euros en 2023, contre 856,3 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 6,5 % en glissement annuel. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires annuel a été de 9,4 %. La société avait pour objectif de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 915 millions d'euros. La marge brute et l'EBITDA ajusté ont été affectés par la surcapacité tout au long de l'année en raison de la modération de la croissance. La marge brute s'élève à 235,7 millions d'euros en 2023, contre 247,1 millions d'euros en 2022. La marge brute s'est établie à 25,8 % en 2023, contre des prévisions de 26 %, et contre 28,9 % en 2022. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 126,1 millions d'euros en 2023, contre 148,5 millions d'euros en 2022. La marge de l'EBITDA ajusté s'est établie à 13,8% en 2023, contre des prévisions de 13 %, et contre 17,3 % en 2022. L'EBITDA s'élève à 121,3 millions d'euros en 2023, contre 145,6 millions d'euros en 2022. Le BAII s'est élevé à 86,2 millions d'euros en 2023, contre 112,4 millions d'euros en 2022. Le bénéfice net s'élève à 52,1 millions d'euros en 2023, contre 77,4 millions d'euros en 2022. Le nombre de clients réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel avec Nagarro - un indicateur interne important du potentiel de croissance - est passé de 159 en 2022 à 181 en 2023.

Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 77,7 millions d'euros en 2023 contre 82,3 millions d'euros en 2022. L'utilisation des fonds dans le cadre du programme d'affacturage a été réduite de 23,2 millions d'euros en 2023. Le délai d'encours des ventes, calculé à partir du chiffre d'affaires trimestriel et incluant les actifs sur contrats et les créances commerciales, a augmenté, passant de 69 jours au 31 décembre 2022 à 84 jours au 31 décembre 2023, reflétant également la diminution du volume d'affacturage.

Le solde de trésorerie de Nagarro à la fin de 2023 était de 110,1 millions d'euros contre 110,2 millions d'euros à la fin de 2022. L'entreprise comptait 18 413 professionnels au 31 décembre 2023.

