Le budget de 2024 prévoit d'importants investissements pour soutenir les Centres d'amitié





OTTAWA, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) se réjouit des mesures annoncées dans le budget fédéral de 2024-2025, du soutien qu'apporte le gouvernement du Canada aux Centres d'amitié, ainsi que de la reconnaissance de l'important travail de ces derniers.



Les Centres d'amitié soutiennent plus de la moitié de la population autochtone au Canada et contribuent à la protection de la santé et la sécurité des communautés qu'ils desservent grâce à des services économiques, juridiques, sociaux et de santé adaptés à la culture. Les investissements ainsi annoncés reconnaissent le rôle essentiel et incontournable des Centres d'amitié au service des populations autochtones urbaines.

Cependant, nous demeurons toujours préoccupés et n'aurons de cesse de plaider pour que tous les Autochtones puissent avoir accès aux financements qui leur sont propres, peu importe leur lieu de résidence. Par exemple, le programme «?Meilleur départ pour les enfants autochtones?» ne comporte pas de mécanismes particuliers aux milieux urbains, et les investissements y relatifs n'atteindront pas plus de la moitié de la population des enfants autochtones.

«?Bien que nous espérions voir davantage de considérations autochtones urbaines et un engagement à plus long terme en faveur du travail essentiel des Centres d'amitié, ces fonds complémentaires initiaux sur deux ans permettront à nos membres de fournir les services salvateurs sur lesquels les communautés autochtones urbaines comptent?», a déclaré Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA. «?Nous nous félicitons de la reconnaissance de notre rôle et de notre impact dans plus de 100 communautés où plus d'un million de personnes sont servies chaque année par les Centres d'amitié.?»

Cet engagement complémentaire en faveur des Centres d'amitié intervient au moment où, en plus des programmes existants, ces derniers proposent également d'autres programmes d'envergure nationale dans les domaines de la santé mentale, de navigation en santé, des langues autochtones, de l'infrastructure, et de soutien à l'apprentissage des étudiants. L'ANCA se réjouit de la poursuite de ces programmes et attend avec impatience de s'entretenir avec nos partenaires financiers gouvernementaux afin de discuter du renouvellement et du renforcement des programmes offerts par les Centres d'amitié.

L'ANCA reconnaît également que nous avons un rôle vital à jouer dans la mise en oeuvre d'autres initiatives telles que le Système d'alerte robe rouge, la gestion et la réponse aux situations d'urgence, la stratégie en matière de justice autochtone, les accords fédéraux/provinciaux en matière de garde d'enfants, ainsi que l'amélioration des résultats en matière de santé autochtone.

L'ANCA se réjouit de pouvoir s'appuyer sur ses relations actuelles auprès du gouvernement du Canada, ainsi que de la croissance et du développement que ce budget permettra au Mouvement des centres d'amitié de réaliser.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

[email protected]

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau de plus de 100 centres d'amitié et associations provinciales/territoriales constituant le Mouvement des centres d'amitié ? le plus important réseau national de centres communautaires de la société civile autodéterminés appartenant à des Autochtones et gérés par ceux-ci ? qui offre des programmes, des services et des aides aux Autochtones vivant en milieu urbain.

16 avril 2024 à 20:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :