Le Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal est décerné à l'auteur Éric Chacour

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Montréal et La Fabrique culturelle de Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal à l'auteur Éric Chacour pour son roman Ce que je sais de toi. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice de la planification et des programmes au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la soirée HORIZONS | Prix de la relève en art, philanthropie et gestion culturelles + Prix de carrière, produite par Culture Montréal, en collaboration avec la Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM) et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal.

«?Ce que je sais de toi est un roman d'une qualité exceptionnelle, rédigé dans une écriture délicate et fluide. Éric Chacour démontre un excellent sens du récit en racontant cette histoire d'amour révolutionnaire, qui nous plonge dans une réflexion profonde sur l'histoire d'une famille, mais aussi de toute une société. Le roman connaît présentement un grand rayonnement dans la francophonie, qui ne semble pas près de se tarir », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos de l'oeuvre

Dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé pour lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigner de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil.

De la communauté levantine d'Égypte aux hivers montréalais, du règne de Nasser jusqu'à l'aube des années 2000, Tarek fuit, erre, et se souvient. Mais sait-il qu'à plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un raccommode les lambeaux de son histoire et tente de remonter, chapitre après chapitre, le cours de sa vie ?

Récit d'une absence et d'une réconciliation, Ce que je sais de toi brosse avec délicatesse, humour et sensibilité le portrait d'un clan déchiré et d'une société en pleine transformation. Ce premier roman d'Éric Chacour révèle un auteur à la langue ciselée, à l'esprit lumineux, habité par une compréhension profonde de la nature humaine. Un livre qui embaume l'ail, l'anis et les secrets de famille.

À propos d'Éric Chacour

Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille aujourd'hui dans le secteur financier. Ce que je sais de toi est son premier roman.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient l'auteure-compositrice-interprète Naïma Frank, pour son album intitulé Petite fille devient grande et l'artiste Joyce Joumaa, pour son documentaire intitulé L'inertie du vide.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen et toute citoyenne reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au coeur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu par le ministère de la Culture et des Communications.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv.

Liens :

16 avril 2024 à 20:00

