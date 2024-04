Médias d'Info Canada se réjouit du soutien apporté par le budget 2024 à l'Initiative de journalisme local





Les éditeurs de presse du Canada ont salué aujourd'hui le soutien apporté par le budget 2024 à l'Initiative de journalisme local (IJL).

Le programme permet de placer plus de 400 journalistes auprès de quelque 300 médias dans 1400 communautés à travers le Canada.

« L'Initiative de journalisme local est un programme d'envergure mondiale qui joue un rôle essentiel dans le financement d'un journalisme civique local original dans les communautés mal desservies du Canada, et nous félicitons la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, d'avoir veillé à ce qu'elle se poursuive », a déclaré Paul Deegan, président et directeur général de Médias d'Info Canada. « Une des particularités de ce programme est que le contenu produit est mis à la disposition d'autres organisations médiatiques par le biais d'une licence Creative Commons, afin que les Canadiens puissent être mieux informés. »

« Vu le succès de l'IJL, nous espérons que les provinces et les territoires envisageront de mettre en place des programmes similaires, comme l'a fait l'État de Californie avec le California Local News Fellowship » a ajouté M. Deegan.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques au Canada et représente des centaines de titres de confiance dans chaque province et territoire.

16 avril 2024 à 19:10

