Laserfiche repense l'écosystème des partenaires pour renforcer les fournisseurs de solutions à l'échelle mondiale

Laserfiche, premier fournisseur SaaS de solutions de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus opérationnels, annonce avoir franchi divers jalons dans la dynamique des canaux alors que l'entreprise marque le début d'une nouvelle ère de croissance et d'innovation technologique. En 2024, l'entreprise continue de renforcer son écosystème de partenaires afin de fournir plus de moyens aux organisations pour transformer leur façon de gérer le contenu, d'automatiser les flux de travail et d'accélérer la façon dont les activités sont réalisées.

« Nous avons constaté des progrès incroyables dans tous les domaines de Laserfiche au cours de la dernière année, y compris la croissance dans les industries et les régions émergentes, l'investissement accru dans notre programme et nos ressources de canal et le recrutement de leaders clés », déclare Karl Chan, CEO, Laserfiche. « En 2024, nous nous réjouissons de tirer parti de cette dynamique, de continuer à renforcer notre écosystème de partenaires et d'apporter encore plus de solutions sur le marché qui responsabilisent les organisations et inspirent le monde. »

Renforcement de la présence mondiale

Au cours de l'année écoulée, Laserfiche a vu l'adoption généralisée d'initiatives de transformation numérique dans toutes les régions du monde, avec une croissance particulière dans la zone EMEA. À cet égard, MBS, un fournisseur de solutions Laserfiche de près de 20 ans qui compte des clients dans 49 pays, a connu une croissance de 200 % du nombre d'utilisateurs de Laserfiche. Pour son succès, MBS a remporté le prix du partenaire international Laserfiche 2024.

« Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation marquée de la demande de transformation numérique, et Laserfiche est la solution idéale », déclare Rupert Leaton, directeur général, MBS. « Nous sommes fiers de nous associer à un fournisseur leader mondial en matière de gestion de contenu intelligente et d'automatisation des processus d'affaires, qui reste à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de fournir des solutions innovantes à nos clients. »

Promotion de la réussite des canaux

En 2024, Laserfiche poursuit sa trajectoire avec des améliorations à son programme de fournisseurs de solutions primé, y compris de nouvelles formations sur les produits, les ventes et les ressources marketing pour soutenir les partenaires. Récemment lancé, le programme Premier Partner augmente la visibilité des fournisseurs de solutions hautement qualifiés et aide à les connecter à des clients qui peuvent tirer le meilleur parti de leur expertise en matière d'affaires et de solutions.

Parmi les nouveaux avantages supplémentaires du programme des fournisseurs de solutions Laserfiche figure un événement Winners Circle repensé pour rendre hommage aux meilleurs vendeurs chaque année ; des forums ouverts pour permettre à la communauté commerciale Laserfiche de partager des connaissances ; une session de fournisseurs de solutions lors de la Laserfiche Empower Conference annuelle ; et la possibilité de participer à des conseils consultatifs réguliers pour influencer les campagnes de vente et les ressources, la feuille de route des produits et plus encore.

Programme de partenaires primé

« Avec la demande croissante de solutions de gestion de l'information et d'automatisation des processus qui fournissent également des outils de gouvernance, d'intégration et d'évolutivité de l'information au niveau de l'entreprise, les partenaires de canaux Laserfiche sont particulièrement bien placés pour réussir », déclare Vicki VanValin, vice-présidente des ventes chez Laserfiche. « Nous nous engageons à diriger l'industrie en fournissant à nos partenaires une technologie innovante, des ressources robustes et un service de premier ordre. »

En 2024, le programme de fournisseurs de solutions Laserfiche a décroché cinq étoiles à l'édition 2024 du Partner Program Guide de CRN, une marque de The Channel Company. Cette note est attribuée aux entreprises qui vont au-delà de leur engagement à nouer des partenariats solides, rentables et fructueux.

Les employés de Laserfiche sont continuellement reconnus pour leur participation et leurs accomplissements. En février, trois de ses dirigeants de chaînes ont été nommés à la liste 2024 Channel Chief de CRN, dont Taylor Grosso, directeur principal, Global Channels and Alliances, Charles Suzara, directeur associé, ouest, et Vicki VanValin, vice-présidente des ventes. Publiée chaque année, la prestigieuse liste CRN Channel Chiefs reconnaît les fournisseurs de TI et les responsables de la distribution qui dirigent la stratégie et établissent l'agenda des canaux pour leurs entreprises. En 2023, trois autres personnes ont été nommées à la liste Women of the Channel de CRN, dont Jann Michishima, directrice marketing partenaire ; Nicole Moulton, formatrice technique principale ; et Kathleen Park, responsable des préventes.

« De l'obtention des ressources dont ils ont besoin à la communication et à la collaboration continues, le soutien des canaux de Laserfiche est l'un des plus solides de l'industrie », déclare Grosso. « Notre leadership de canal primé vise à permettre à nos partenaires d'atteindre leurs objectifs et à générer une valeur exceptionnelle pour les organisations clientes du monde entier. »

Laserfiche dévoilera d'autres améliorations et investissements dans son programme de canaux au cours des prochains mois. Pour en savoir plus sur le programme des fournisseurs de solutions Laserfiche et les avantages de devenir partenaire, visitez laserfiche.com/partners.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de solutions de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® améliore la productivité, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

16 avril 2024 à 18:25

