Budget fédéral 2024 : une étape prometteuse pour soutenir la croissance et s'attaquer à l'itinérance





OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) accueille favorablement le budget 2024 et la priorité accordée à la résolution des crises du logement et de l'itinérance. Elle salue le pas en avant prometteur que constituent ces investissements en infrastructure. Cependant, il faudra en faire davantage dans le long terme pour faire face à la croissance de la population. Les municipalités vont accroître leurs démarches afin qu'une discussion intergouvernementale soit tenue à propos d'un nouveau modèle de financement pour les gouvernements de proximité qui améliorera la vie des Canadiennes et des Canadiens de manière concrète.

Les nouveaux investissements importants dans le budget 2024, comme l'affectation d'un milliard de dollars pour les besoins urgents dans les infrastructures publiques, dont le traitement de l'eau potable et des eaux usées, démontrent que le gouvernement fédéral tient compte des efforts continus de représentation de la FCM. Dans le budget, le gouvernement reconnaît également qu'il est impossible de s'attaquer à la crise du logement sans investir dans les infrastructures. Les municipalités ont démontré qu'elles avaient besoin de ces investissements et fait valoir qu'Ottawa doit s'attaquer aux défis à court et à long terme qui se jouent sur le terrain, dans les collectivités.

« La FCM a été entendue par Ottawa après avoir répété à maintes reprises que pour tout logement construit, il doit y avoir un investissement équivalent dans les infrastructures. Nous comptons travailler avec le gouvernement fédéral sur les détails de ces nouveaux financements. Nous allons oeuvrer afin d'obtenir des résultats pour nos résidentes et nos résidents avec ces investissements immédiats. La FCM va poursuivre ses efforts en vue d'améliorer notre modèle de financement à long terme », a déclaré le président de la FCM, Scott Pearce.

De plus, la FCM se réjouit de la création du nouveau Fonds canadien de protection des loyers et du Plan du Canada sur le logement, annoncés au cours des deux dernières semaines.

À la suite de l'annonce du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement de 6 milliards de dollars, le budget affecte 500 millions de dollars additionnels sur cinq ans par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, pour les bâtiments communautaires, culturels et récréatifs des municipalités.

La FCM est heureuse de voir que le gouvernement met en place des mesures pour inciter les professionnels de la santé à travailler dans les collectivités rurales et double le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires, en plus de fournir des ressources supplémentaires aux municipalités pour combattre la crise des opioïdes. Le budget 2024 comprend aussi des éléments supplémentaires pour combattre la flambée de vols de véhicules au pays, fléau qui touche grandement les Canadiennes et les Canadiens.

Les mesures positives contenues dans le budget 2024 sont des progrès significatifs, mais elles ne devraient pas éclipser le besoin immédiat pour une discussion nationale sur la modernisation du modèle de financement des municipalités. Au fur et à mesure que le pays continue de croître, il est important de fournir aux gens les infrastructures et les services municipaux dont ils ont besoin. La FCM demande au gouvernement fédéral de réunir tous les ordres de gouvernement afin de négocier un nouveau cadre de croissance municipale qui offrirait des revenus prévisibles et à long terme aux collectivités. Ceci est très important compte tenu du gel de trois ans sur les redevances d'aménagement pour certaines villes et municipalités, tel que proposé dans le nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement de 6 milliards de dollars.

La FCM s'est engagée à collaborer avec tous les ordres de gouvernement tout en travaillant avec ses membres et ses partenaires gouvernementaux pour plaider en faveur d'un engagement à négocier un nouveau cadre de croissance municipale.

« Les municipalités possèdent et entretiennent la plupart des infrastructures dont dépend la population, qu'il s'agisse des routes régionales, aqueducs ou services de santé mentale. Pourtant, le modèle de financement actuel des municipalités n'a pas évolué depuis 1867, à l'époque où les calèches étaient le principal mode de transport. Il est impératif d'adopter un modèle de financement modernisé pour maintenir et améliorer les infrastructures et les services essentiels que fournissent les municipalités, afin d'assurer la stabilité et la qualité de vie des gens », a insisté le président Pearce.

Le maire de la Municipalité régionale d'Halifax et président du caucus des maires des grandes villes, Mike Savage, entend tirer profit de l'écoute démontrée par Ottawa à l'égard de certaines demandes de la FCM, pour que soit adapté le modèle de financement des municipalités à la réalité du XXIe siècle.

« Nous connaissons une croissance extraordinaire et l'avenir est prometteur. Les investissements prévus dans le budget 2024 aideront à pallier le manque immédiat de financement des infrastructures municipales pour la qualité de vie dans les collectivités. Toutefois, un écart important persiste. C'est dans les municipalités que se trouvent les infrastructures et les services essentiels. Cependant, nous ne recevons que de 8 à 12 cents de chaque dollar d'impôt. Ce n'est pas assez. Nous avons besoin de nouveaux outils de financement pour continuer à soutenir une croissance nécessaire », a déclaré le maire Savage.

Le maire Savage a également fait remarquer que le budget ne prévoit pas non plus d'investissements supplémentaires dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, permettant aux municipalités de protéger les victimes des effets croissants des changements climatiques.

La FCM continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral à la conception et la mise en oeuvre des programmes nouveaux et élargis, qui serviront à obtenir de meilleurs résultats pour les municipalités.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte 2 100 membres, représentant plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES

16 avril 2024 à 18:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :