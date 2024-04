AGA des Producteurs de lait du Québec : concours de la qualité du lait Lait'xcellent - Les Producteurs de lait du Québec récompensent les trois fermes laitières ayant la meilleure qualité du lait au Québec





SAINT-HYACINTHE, QC, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Ferme Morine de Coaticook, la Ferme J.P. & M.L. Forcier de Saint-Louis et la Ferme Gagnonval de Sainte-Hénédine se sont classées aux trois premières positions à l'échelle québécoise pour la qualité exceptionnelle de leur lait. Elles ont respectivement remporté les prix Or, Argent et Bronze de l'édition 2023 du concours Lait'xcellent. Les récipiendaires ont été dévoilés dans le cadre de l'assemblée générale annuelle 2024 des Producteurs de lait du Québec.

Les vidéos présentant les gagnants de l'édition 2023 du concours Lait'xcellent sont disponibles sur notre chaîne YouTube : https://bit.ly/3xBkQPM.

Lait'xcellent Or 2023

Ferme Morine, Coaticook, Estrie

Véronique Lévesque et Réjean Morin sont propriétaires de la Ferme Morine, située à Coaticook dans la région de l'Estrie, depuis 2001. Ils en sont la troisième génération. Ils montent sur le podium du concours Lait'xcellent pour une quatrième année consécutive. Le couple passe beaucoup de temps dans l'étable et mise sur la prévention pour assurer la santé et le bien-être de ses animaux. Leur troupeau compte 35 vaches en lactation. Pour eux, la qualité du lait c'est aussi une histoire de famille puisque leurs fils Jérémi et Frédéric sont très impliqués à la ferme. Depuis l'été dernier, Frédéric travaille à temps plein à la ferme; il est donc la quatrième génération à prendre la relève. Cette année, la Ferme Morine a accepté de se lancer dans un nouveau projet en participant au projet Laboratoire vivant - Lait carboneutre. Pendant 5 ans, des projets de recherche vont être effectués sur leur ferme.

En plus de se retrouver pour une quatrième fois parmi les finalistes provinciaux du concours Lait'xcellent, la Ferme Morine a remporté deux certificats Grande distinction et cinq certificats Très grande distinction ces dernières années.

Lait'xcellent Argent 2023

Ferme J.P. & M.L. Forcier, Saint-Louis, Montérégie-Est

Martin et son père Jean-Pierre Forcier sont propriétaires de la Ferme J.P. & M.L. Forcier, située à Saint-Louis dans la région de la Montérégie-Est. Martin s'est joint à l'entreprise en 2014 après avoir travaillé à l'extérieur de la ferme comme machiniste. Il a trouvé en l'agriculture, un métier qui lui permet de combiner différents intérêts. La ferme a 52 vaches en lactation qui sont logées dans une étable à stabulation libre avec traite robotisée depuis 2019. L'entretien de la ferme est fait avec beaucoup de rigueur et de minutie. Martin juge important de faire un suivi serré de la santé de chaque vache. Pour l'aider au quotidien, il peut compter sur son père, Jean-Pierre, et sur sa famille. Martin a trois fils et la relève de l'entreprise est assurée. C'est la deuxième année consécutive que la ferme obtient Lait'xcellent argent.

En plus de cette deuxième place consécutive au Québec, la Ferme J.P. & M.L. Forcier a remporté cinq certificats Grande distinction et un certificat Très grande distinction dans les dernières années. Martin et Jean-Pierre sont les deuxième producteurs de lait en traite robotisée à se classer parmi les finalistes provinciaux du concours.

Lait'xcellent Bronze 2023

Ferme Gagnonval, Sainte-Hénédine, Chaudière-Appalaches-Sud

Marc et Daniel Gagnon de la Ferme Gagnonval, située à Sainte-Hénédine en Chaudière-Appalaches-Sud, ont une trentaine de vaches en lactation et 100 acres de culture. Ils sont frères et partenaires en affaires depuis 30 ans. Pour eux, la qualité du lait se joue dans les détails. La génétique, l'alimentation, la présence dans l'étable et le bien-être des vaches sont des éléments clés. Dans l'entreprise, Marc s'occupe des cultures et de la mécanique, tandis que Daniel est responsable de la gestion du troupeau et de la comptabilité. Ils font en revanche la traite ensemble presque tous les jours. Marc et Daniel ont aussi à coeur d'innover et d'essayer de nouvelles façons de faire. Une partie de leur troupeau est d'ailleurs logée dans une étable froide construite il y a 30 ans.

Marc et Daniel ont reçu plusieurs fois des certificats Très grande distinction dans les dernières années, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans les gagnants à l'échelle du Québec, une grande fierté pour eux. Ce prix représente une belle récompense pour ces deux producteurs en fin de carrière.

La qualité du lait, une priorité pour les producteurs

Au Québec, comme au Canada, les normes de qualité du lait sont parmi les plus élevées de l'industrie, avec notamment des exigences très sévères sur l'absence d'antibiotiques dans le lait et l'interdiction d'utiliser des hormones de croissance pour les animaux.

Les producteurs de lait québécois pratiquent une gestion optimale de la qualité en respectant les règles très strictes du programme Lait canadien de qualité, lequel vise à prévenir, à surveiller et à réduire les risques liés à la salubrité des aliments à la ferme. Ce programme est l'un des volets de proAction, le programme de gouvernance saine et durable des fermes laitières d'ici.

À propos de Lait'xcellent

Le concours Lait'xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial. Plus de détails sur le concours ici : https://bit.ly/43KBoAA.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?333 fermes laitières qui livrent plus de 3,5 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,38 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec près de 66?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus d'un milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à coeur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi 813 millions de dollars en 2023 en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

