Social Venture Connexion (SVX) ferme les marchés





TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Adam Spence, fondateur et chef de la direction, Social Venture Connexion (SVX), et son équipe se sont joints à Robert Peterman, chef de l'information, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le lancement de SVX Indice d'impact.

La mission de SVX est de faire avancer la justice sociale, environnementale et économique à l'aide d'investissements à retombées sociales. En tant que société de services financiers diversifiée et sans but lucratif, SVX travaille en collaboration avec des investisseurs, des fonds, des entreprises et des institutions afin de les aider à faire leurs premiers pas ou leurs prochains pas dans leur parcours d'investissement à impact. SVX propose des programmes et des produits d'expertise, conçoit des stratégies et des produits, gère des fonds, opère une plateforme d'investissement à impact et élabore des solutions pour faire évoluer les choses. L'indice SVX Impact fait intégrante de leur plateforme; il s'agit d'une base de données complète incluant l'univers des placements privés à impact actuellement disponibles aux investisseurs canadiens.

SOURCE Toronto Stock Exchange

16 avril 2024 à 17:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :