Budget fédéral 2024-2025 - L'AQCPE rappelle l'importance de miser sur le réseau des CPE/BC





MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - À la suite des annonces faites aujourd'hui dans le cadre du budget par la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, l'Association des centres de la petite enfance (L'AQCPE) accueille favorablement les nouveaux investissements d'importance en petite enfance. L'AQCPE souligne le choix du gouvernement fédéral de miser sur le réseau des services éducatifs de garde à l'enfance à but non lucratif, afin d'offrir des services abordables et de qualité partout au Canada et d'agir concrètement sur la pénurie de la main-d'oeuvre dans le réseau.

Lors du dépôt de son propre budget, le ministre des Finances du Québec a mentionné que les deux priorités de son gouvernement sont l'éducation et la santé. L'éducation à la petite enfance étant le premier jalon de l'éducation, il nous paraît logique que les sommes annoncées aujourd'hui soient exclusivement investies à la bonification du réseau qui en offre le plus en qualité, soit celui des CPE/BC.

Des sommes nécessaires au développement du réseau

Bien que des milliers de places aient été accordées en centre de la petite enfance dans le cadre du grand chantier pour les familles, leur réalisation rencontre de multiples obstacles. Pour l'année 2023-2024, c'est à peine 1766 places qui ont vu le jour. Assurément, les sommes annoncées dans le budget fédéral seraient bienvenues pour accélérer la création des places, dans le seul modèle qui a démontré scientifiquement sa capacité à générer des services de qualité, celui des CPE.

Conversion de places : où sont les CPE?

De plus, ces nouvelles sommes pourraient servir à réaliser les 1000 places à convertir en CPE annoncées dans le budget du Québec. Actuellement, des 9 000 places qui ont été converties en places subventionnées, aucune place n'a encore été officiellement convertie en CPE.

« Investir dans des services de qualité, c'est investir dans l'avenir de nos tout-petits. Les investissements dans l'éducation à la petite enfance sont ceux qui rapportent le plus à l'ensemble de la société. Et les CPE ont toujours démontré qu'ils généraient plus de qualité que les garderies à but lucratif. Nous espérons que le gouvernement du Québec partage également cette vision et que les investissements se retrouveront rapidement dans le réseau des services éducatifs à l'enfance à but non lucratif. », a indiqué madame Marie-Claude Lemieux, codirectrice générale à l'AQCPE

Pénurie de la main-d'oeuvre

Les investissements consentis pour la formation et le recrutement de nouvelles personnes éducatrices démontrent de même que l'atteinte des objectifs en matière de services éducatifs à l'enfance ne se fera pas sans effort considérable pour attirer et valoriser la profession d'éducation à la petite enfance. L'AQCPE incite le gouvernement du Québec à instaurer des mesures similaires ou encore de rendre disponibles les incitatifs annoncés, afin de bonifier les mesures de main-d'oeuvre, à l'instar de son homologue fédéral.

« Peu de secteurs au Québec sont épargnés par la pénurie de main-d'oeuvre en ce moment. Le réseau de la petite enfance traverse une crise sans précédent. Le recrutement dans les régions éloignées représente un défi de taille. Nous croyons qu'il est essentiel de rendre les emplois plus attrayants en améliorant les conditions de travail. Il est grand temps de trouver des moyens pour attirer les éducatrices et les garder en poste. » souligne Hélène Gosselin, Présidente du conseil d'administration à l'AQCPE

L'investissement en CPE est rentable pour l'économie, mais aussi (surtout!) pour le développement des tout-petits, notre richesse première. Faire le choix du modèle CPE, c'est faire le choix de la qualité. Pour développer et maintenir un réseau fort en éducation de la petite enfance, il est impératif de mettre en place des conditions gagnantes dès maintenant afin de valoriser comme il se doit la profession des milliers d'éducatrices qui jouent un rôle crucial dans le développement de nos enfants.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

16 avril 2024 à 16:15

