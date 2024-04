Mieux protéger les membres des caisses populaires et des credit unions en Ontario





L'ARSF finalise sa ligne directrice sur les prêts commerciaux

TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF) a pris des mesures pour s'assurer que les membres des caisses populaires et des credit unions (caisses) en Ontario sont bien protégés en faisant la promotion de pratiques de prêt plus rigoureuses pour les caisses auprès des entreprises et d'autres activités commerciales.

À la suite d'une consultation avec le secteur, l'ARSF a produit la version finale de la ligne directrice sur les prêts commerciaux, qui établit les résultats que les caisses doivent atteindre pour gérer et atténuer les risques associés aux prêts commerciaux.

« La qualité des portefeuilles de prêts commerciaux d'une caisse est essentielle à son bien-être financier, à la protection des déposants et à la capacité continue de servir les membres », a déclaré Mehrdad Rastan, vice-président directeur, Surveillance prudentielle des caisses et du secteur de l'assurance à l'ARSF. « La présente ligne directrice énonce des principes et des résultats précis pour aider à faire en sorte que les caisses gèrent mieux leurs activités de prêts commerciaux et les risques connexes afin qu'elles puissent continuer à servir leurs membres en toute sécurité. »

Cette ligne directrice décrit les exigences du conseil d'administration et de la haute direction d'une caisse et inclut la responsabilité d'une caisse concernant :

l'élaboration et la tenue à jour des politiques, des normes et des procédures pour les activités de prêts commerciaux;

la gestion et la protection des systèmes et de la technologie nécessaires aux activités;

la gestion et l'atténuation efficaces des risques associés.

L'ARSF a mené des consultations au sujet de la présente ligne directrice et tient à remercier tous ceux qui ont soumis leurs commentaires.

