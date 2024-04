Morphy Richards annonce une mise à niveau de sa stratégie de marque, suivie du lancement de plusieurs innovations





LONDRES, 16 avril 2024 /CNW/ - Morphy Richards, une marque de premier rang reconnue pour sa qualité, son style britannique et ses produits novateurs, a fièrement annoncé une mise à niveau de sa stratégie de marque, résumée dans le nouveau slogan, « Smart Ideas for Your Life. » Cette mise à niveau stratégique, qui met l'accent sur l'innovation et les idées intelligentes, vise à élargir la gamme de produits et de services. L'objectif est de promouvoir un mode de vie axé sur l'innovation, qui mettra l'accent non seulement sur l'expérience à la maison, mais aussi sur la passion des gens pour le plein air et qui offrira des choix de produits plus portables.

Conformément à la mise à niveau du positionnement de la marque, Morphy Richards s'apprête à lancer des produits qui incarnent l'essence d'un mode de vie intelligent à l'échelle mondiale. Dès mars, lors de l'AWE Shanghai 2024, Morphy Richards a dévoilé plusieurs produits innovants sur le marché chinois, dont un appareil de cuisson multifonctionnel pliable et un ventilateur portatif. Ces produits introduisent des innovations qui améliorent divers aspects de la vie, reflétant la sagesse unique de vivre aujourd'hui.

L'appareil de cuisson multifonctionnel pliable témoigne de l'engagement de Morphy Richards envers l'innovation et le mode de vie intelligent. Il permet aux utilisateurs de frire et de faire bouillir différents aliments simultanément, ce qui en fait un choix idéal pour les repas en famille ou les rassemblements sociaux. Le fait de pouvoir le plier change la donne pour les amateurs de plein air. Cet appareil est ainsi pratique pour le transport et l'entreposage sans compromettre la fonctionnalité. Qu'il s'agisse d'un repas confortable à la maison ou d'une aventure de camping, cet appareil de cuisson est conçu pour répondre aux besoins culinaires en toute occasion.

Le ventilateur portatif est tout aussi impressionnant, symbole du dévouement de Morphy Richards à améliorer le confort et la commodité de la vie. Cet appareil compact présente une vitesse de vent remarquable de 13,7 m/s, assurant un soulagement immédiat de la chaleur. Sa capacité de charge rapide et la durée de vie prolongée de la batterie en font un compagnon fiable dans divers environnements, y compris à la maison, au bureau et à l'extérieur. Plus qu'un simple gadget, le ventilateur est un choix de style de vie qui reflète la nature intelligente, efficace et adaptable de la vie moderne.

Morphy Richards s'engage à présenter des solutions plus novatrices pour répondre aux besoins d'une vie heureuse pour les gens du monde entier. En 2024, la marque dévoilera d'autres innovations et est impatiente de partager la mission d'innover pour éclairer les progrès avec des partenaires commerciaux.

Pour tout complément d'information, consultez le site https://global.morphyrichards.com/ .

