Concours d'architecture - Annonce des finalistes choisis par le jury pour le projet Imagine Centennial

BEACONSFIELD, QC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le maire Georges Bourelle et les membres du Conseil municipal se réjouissent de la réalisation de la première étape du concours d'architecture pluridisciplinaire pour un nouveau centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield. Ce projet s'inscrit dans la revitalisation globale du parc et de la marina Centennial.

« Cet espace public exceptionnel mérite un projet qui est pleinement adapté à son paysage riverain. Le concours d'architecture permet d'évaluer de manière structurée les différentes idées et approches afin d'arriver à un concept harmonieux qui intègre le paysage aux usages culturels de ce site unique », explique le maire Bourelle.

Le jury du concours d'architecture a le plaisir d'annoncer sa recommandation à la Ville de Beaconsfield concernant la sélection de quatre finalistes. Co-présidé par Anne-Marie Parent et Gavin Affleck, le jury s'est délibéré avec l'encadrement du conseiller professionnel Philippe Drolet les 2 et 3 avril derniers. L'évaluation des propositions vise à identifier les approches conceptuelles qui mettront en valeur le paysage riverain et le patrimoine collectif de la collectivité de Beaconsfield.

Les membres du jury tiennent à reconnaitre la qualité des candidatures et l'analyse approfondie des caractéristiques du projet. Au total, 32 candidatures de haut calibre ont été soumises. En tenant compte des objectifs et des critères d'évaluation énoncés dans le règlement du concours, le jury a souligné que les finalistes ont été choisis pour l'excellence de leurs propositions et le fort potentiel de développement de leurs concepts en vue de la deuxième étape du concours.

En conformité avec les documents du concours et établie par consensus, le jury recommande les professionnels suivants comme finalistes du concours d'architecture pluridisciplinaire d'un nouveau centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield (par ordre alphabétique) :

Chevalier Moralès, en collaboration avec Vlan Paysages, Pageau Morel, Latéral, Équipe Laurence

In Situ + DMA, en collaboration avec Vlan Paysage, Kelvin Emtech, Latéral, Équipe Laurence

Lemay, Bouthillette Parizeau, Elema

Saunders Architecture, Bourgeois Lechasseur architectes, Option aménagement, Stantec

« La Ville de Beaconsfield est pleinement engagée dans le processus et se réjouit du lancement de la deuxième phase du concours qui aboutira à la recommandation d'un lauréat et d'un concept pour un nouveau centre culturel multifonctionnel pour ce magnifique site riverain de Beaconsfield », conclut le maire Bourelle.

