Partners Group acquiert une participation minoritaire stratégique dans Trinity pour soutenir sa croissance future

Partners Group, l'un des leaders mondiaux des marchés privés, a accepté d'acquérir une participation minoritaire stratégique dans Trinity Investments, un investisseur immobilier américain spécialisé dans l'hôtellerie, afin de soutenir sa croissance future. Partners Group visera initialement un investissement de 500 millions USD dans Trinity et aura également la possibilité d'engager des capitaux supplémentaires dans les plateformes d'investissement nord-américaines, européenne et de situations spéciales de Trinity.

L'acquisition par Partners Group d'une participation minoritaire stratégique dans Trinity s'inscrit dans la stratégie d'investissement de la société dans des sociétés d'exploitation immobilière afin d'offrir une exposition à l'ensemble de la chaîne de valeur tout au long du cycle de vie de l'actif. Les futurs engagements en capital de Partners Group aideront Trinity à saisir les opportunités d'investissement et à développer sa plateforme aux États-Unis et dans de nouvelles zones géographiques, notamment en Europe.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir entretenu une relation de longue date avec Partners Group et que la société se soit engagée à investir aux côtés de Trinity afin que nous puissions continuer à construire ensemble un programme d'accueil mondial de premier plan », déclare Sean Hehir, associé gérant et président-directeur général de Trinity. « Nous avons une abondance d'opportunités pour déployer notre plateforme sophistiquée pour l'immobilier hôtelier, le repositionnement, l'exploitation et la gestion d'actifs dans de nouveaux actifs hôteliers et des investissements de crédit à la fois en Amérique du Nord et à l'étranger. »

« Nous investissons dans des sociétés d'exploitation immobilière afin d'obtenir une profondeur verticale dans les secteurs et les zones géographiques où nous avons une forte conviction thématique. Trinity a près de trois décennies d'expérience dans la classe d'actifs de l'immobilier hôtelier et cette connaissance approfondie est évidente », déclare Jason Longo, membre de la direction chargé de l'immobilier dans la région Amériques chez Partners Group. « Nous pensons que l'approche de Trinity en matière de valeur ajoutée correspond étroitement à notre objectif de création de valeur. Grâce à notre relation plus intégrée, nous construirons des plateformes susceptibles de dégager des rendements attrayants pour nos clients. »

En octobre 2023, Trinity a annoncé l'ouverture de son bureau de Londres sous la direction de l'associé gérant Ryan Donn. Cette expansion mondiale fait suite à une année active pour Trinity, au cours de laquelle l'entreprise a été l'un des plus grands acheteurs d'hôtels aux États-Unis. En janvier, Trinity a reçu le 2023 Transaction of the Year Award 1 pour les transactions de plus de 25 millions USD lors du 2024 Americas Lodging Investment Summit (ALIS), l'une des plus grandes conférences hôtelières de la région.

Trinity and Partners Group a acquis The Scottsdale Plaza Resort & Villas au début du mois, prolongeant ainsi le partenariat entre les deux sociétés, qui a commencé dans le cadre de leur première coentreprise en 2022 avec The Las Colinas Resort à Dallas, qui s'est récemment converti en The Ritz-Carlton Dallas, Las Colinas.

Jeff Altman, directeur général principal au sein du groupe M&A and Corporate Advisory de JLL, et Jones Lang LaSalle Securities, LLC, une filiale de Jones Lang LaSalle Americas, Inc., ont agi en tant que conseillers financiers de Trinity Investments dans le cadre de la transaction Partners Group.

À propos de Trinity Investments

Trinity est une société privée d'investissement immobilier spécialisée depuis 28 ans dans les opportunités de valeur ajoutée. Basée à Honolulu, à Hawaï, avec des bureaux à Los Angeles et à Londres, Trinity se concentre sur des investissements immobiliers uniques dans des marchés de classe mondiale. En avril 2024, Trinity aura investi plus de 9,8 milliards USD aux États-Unis, au Mexique, en Europe et au Japon en s'appuyant sur ses connaissances institutionnelles approfondies et ses relations locales de longue date. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Trinity à l'adresse www.trinityinvestments.com. Pour des nouvelles sur l'activité d'investissement de Trinity, suivez Trinity sur LinkedIn.

À propos de Partners Group

Partners Group est un leader mondial des marchés privés. Depuis 1996, la société a investi 210 milliards USD dans le capital-investissement, l'immobilier privé, la dette privée et l'infrastructure privée pour le compte de ses clients dans le monde entier. Partners Group cherche à générer des rendements attrayants en capitalisant sur les tendances de croissance thématiques et en transformant des entreprises et des actifs attrayants en leaders du marché. La société est un investisseur engagé et responsable et vise à créer des rendements durables avec un impact positif durable pour toutes ses parties prenantes. Avec 147 milliards USD d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, Partners Group fournit une gamme innovante de solutions clients sur mesure à des investisseurs institutionnels, des fonds souverains, des bureaux de gestion de patrimoine et des particuliers dans le monde entier. La société emploie plus de 1 900 professionnels répartis dans 20 bureaux à travers le monde et possède des sièges régionaux à Baar-Zug, en Suisse, à Denver, aux États-Unis, et à Singapour. Elle est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2006 (symbole : PGHN). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.partnersgroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

1 Décerné le 23 janvier 2024. Le ALIS Single Asset Transaction of the Year Award récompense un hôtel ou un complexe hôtelier dans lequel une participation de plus de 50 % a été acquise sur le continent américain entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les nominations sont examinées en fonction des critères suivants : (i) métriques de prix, spécificités de financement, rendement et retour sur investissement anticipé, et implications en termes de valeur (ii) activité de l'acheteur/du vendeur/de la marque/de l'opérateur dans la structuration/la réalisation de la transaction (iii) défis uniques rencontrés.

