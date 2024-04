Browning West met en garde les actionnaires contre la voie risquée qu'emprunte Les Vêtements de Sport Gildan sous la direction de Vince Tyra





Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0 % des actions de la Société en circulation, a publié aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la présentation aux investisseurs qui a été faite le 15 avril 2024.

À titre de rappel, Browning West cherche à faire élire huit candidats indépendants et hautement qualifiés à titre d'administrateurs au sein du conseil d'administration de Gildan (le « conseil ») à l'assemblée annuelle des actionnaires du 28 mai 2024. Les candidats aux postes d'administrateur de Browning West possèdent de solides antécédents en matière de création de valeur, une expertise en matière de planification de la relève efficace, une expérience pertinente au sein du secteur et en matière de gouvernance, ainsi que des antécédents reconnus en matière de gestion et d'exercice au sein de conseils d'administration au Canada et aux États?Unis.

« Browning West estime que le soi-disant nouveau plan de Vince Tyra soulève des questions préoccupantes au sujet de la gérance de la Société par le conseil en poste et vient confirmer ce qu'elle appréhendait : M. Tyra risque d'entraîner Gildan sur une pente descendante, comme il l'a fait avec Fruit of the Loom Inc. et Broder Brothers Co.

Les principales questions que se pose Browning West sont les suivantes :

Pourquoi les actionnaires devraient-ils permettre à M. Tyra, un dirigeant aux antécédents marqués par l'échec, d'exécuter une stratégie inspirée de celle de Glenn Chamandy, qui présente de solides antécédents de réussite?



Le soi-disant plan de M. Tyra n'est que le prolongement du plan stratégique de croissance durable de Gildan lancé par M. Chamandy en 2022. En fait, le plan stratégique de croissance durable de Gildan a été mentionné à 14 reprises pendant la présentation et dans les déclarations de M. Tyra. Browning West est heureuse de constater que le conseil abandonne enfin ses critiques déconcertantes de la stratégie de croissance de M. Chamandy et reconnaît que ce dernier a jeté des bases solides et élaboré le meilleur plan stratégique qui soit pour la Société. Browning West se demande toutefois pourquoi les actionnaires devraient laisser un véritable destructeur de valeur comme M. Tyra exécuter ce plan stratégique alors que M. Chamandy, qui a démontré sa capacité à créer de la valeur, est prêt à mettre à exécution le plan qu'il a lui-même conçu.



Pourquoi M. Tyra envisage-t-il une réduction des marges alors que les marges de la Société sont en hausse?



M. Tyra se donne la possibilité de réduire de 200 points de base les marges d'exploitation actuelles de 20 % que lui a léguées M. Chamandy, alors que le plan des candidats de Browning West vise à accroître les marges d'exploitation de plus de 200 points de base par rapport à leur niveau actuel. Le plan de M. Tyra soulève des questions préoccupantes, puisqu'il ne semble pas tirer parti des occasions d'accroissement des marges par un virage vers des produits offrant des marges plus élevées et un transfert de la production vers des installations situées au Bangladesh, où les coûts sont moins élevés, comme le prévoit le plan des candidats de Browning West. Toutefois, nous ne sommes pas surpris de constater que les marges prévues par M. Tyra sont décevantes, puisque son passage à Fruit of the Loom et à Broder Bros. s'est soldé par un recul important des marges de ces deux sociétés.



Pourquoi M. Tyra propose-t-il de consacrer les fonds des actionnaires à des investissements spéculatifs, comme l'amélioration de l'image de marque et l'expansion à l'échelle internationale?



Le plan de M. Tyra prévoit des investissements spéculatifs dans l'amélioration de l'image de marque et l'expansion à l'échelle internationale. M. Tyra a utilisé 39 fois le mot "marque" lors de sa présentation et dans ses déclarations, ce que nous trouvons alarmant. Malheureusement, M. Tyra semble vouloir imposer à Gildan les mêmes stratégies d'image de marque infructueuses qui ont causé des torts importants à Fruit of the Loom, son ancien employeur. M. Tyra évoque également dans son plan une vague stratégie d'investissement dans les activités internationales de Gildan, un secteur dans lequel il ne possède aucune expérience. En revanche, le plan des candidats de Browning West mise sur une approche disciplinée ciblant une poignée d'initiatives clés qui produiront des rendements élevés pour les actionnaires tout en exposant la Société à un risque minimal.



Pourquoi le conseil et M. Tyra persistent-ils avec leur politique vague et timide politique de répartition du capital?



De l'avis de Browning West, la politique vague et timide de répartition du capital prônée par le conseil a nui à la croissance du bénéfice par action et au coefficient d'évaluation de Gildan au cours des dernières années. Le plan de M. Tyra s'inscrit dans cette politique, puisqu'il ne prévoit aucune augmentation des rachats d'actions malgré la faible évaluation et le faible niveau d'endettement de la Société à l'heure actuelle. Le plan fait également allusion à des occasions d'acquisition sans préciser les critères qui permettraient de repérer des cibles d'acquisition. Nous rappelons aux actionnaires qu'il est dangereux de permettre à M. Tyra de procéder à des acquisitions étant donné les résultats destructeurs que sa stratégie fondée sur les acquisitions a produits à Broder Bros. Contrairement à la timide politique de répartition du capital du conseil d'administration en poste, le plan des candidats de Browning West est clair et précis. Il fixe des cibles en matière d'endettement et de rachat d'actions qui auront pour effet de stimuler les rendements en réduisant de 36 % le nombre d'actions en circulation au cours des cinq prochaines années tout en faisant croître le dividende au rythme de 9 % par année.



Pourquoi le conseil et M. Tyra ne fixent-ils pas d'objectifs précis à long terme en ce qui a trait au bénéfice par action et au cours de l'action?



M. Tyra n'a pas précisé d'objectifs précis à moyen ou à long terme en ce qui a trait au bénéfice par action et au cours de l'action. En fait, le plan de M. Tyra prévoit un recul de la croissance des ventes, de faibles marges d'exploitation, une augmentation des capitaux nécessaires et une répartition du capital timide comparativement au plan des candidats de Browning West. Ces facteurs laissent de toute évidence présager des rendements potentiels à long terme beaucoup moins élevés que ceux que pourrait générer le plan des candidats de Browning West. Nous croyons que M. Tyra évite de fixer des objectifs précis à long terme parce qu'il ne possède pas l'expérience nécessaire en matière de fabrication à faible coût et d'intégration verticale, et qu'il ne veut pas être contraint de rendre des comptes aux actionnaires. En revanche, le plan des candidats de Browning West précise clairement les mesures à prendre pour porter le cours de l'action à au moins 60 $ US d'ici la fin de 2025 et à 100 $ US d'ici cinq ans. »

Les actionnaires sont priés de visiter le site Web www.SuperchargeGildan.com pour télécharger une copie du plan d'exploitation des candidats, pour savoir comment voter en faveur des candidats hautement qualifiés de Browning West et pour s'inscrire à la liste de diffusion des mises à jour importantes relatives à la campagne. Vous pouvez consulter une copie de la circulaire d'information ainsi que d'autres documents pertinents de Browning West sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde relative à l'information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d'autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l'information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d'actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l'équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l'information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu'actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Browning West n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d'investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d'entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d'entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

