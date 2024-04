Nobu Hospitality franchit une étape importante en dévoilant le 40e hôtel





Ouverture du deuxième hôtel de Nobu au Vietnam à Ho Chi Minh

NEW YORK, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration continue avec Viet Capital Real Estate (VCRE) et Nobu Hospitality , la principale marque d'hôtels, de restaurants et de résidences de luxe et emblématique, annonce le prochain Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh. Il s'agit du 40e hôtel de la marque et de sa deuxième ouverture au Vietnam, après l'annonce de l'hôtel, du restaurant et des résidences Danang de Nobu, le premier projet résidentiel de Nobu en Asie du Sud-Est.

Situé au coeur du quartier historique 1 de Ho Chi Minh, l'hôtel et le restaurant Nobu Ho Chi Minh se connectent directement aux principaux points d'intérêt, aux boutiques, aux restaurants et aux complexes de divertissement de la ville. L'impressionnant complexe polyvalent de 40 étages, actuellement en construction, comprendra des bureaux de classe A et le Nobu Hotel and Restaurant. L'hôtel, situé aux étages supérieurs, comprendra 135 chambres et suites bien aménagées, une piscine sur le toit, un centre de conditionnement physique de pointe et le célèbre restaurant Nobu au 7e étage. Devant ouvrir ses portes en 2026, la tour offrira une vue époustouflante sur la ville et la rivière Saigon. En outre, VCRE réalise également des progrès importants dans le cadre du projet Nobu Hotel, Restaurant et Residences à Danang.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer notre deuxième propriété au Vietnam et nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat avec VCRE alors que nous présentons l'hôtel Nobu et le restaurant Ho Chi Minh, ainsi que notre hôtel et résidences Nobu Danang, nos premières résidences en Asie. Nous célébrons notre 40e hôtel et nous exprimons notre sincère gratitude pour le soutien et la confiance indéfectibles de nos équipes et de nos partenaires. Ensemble, nous avons franchi cette étape remarquable. »

Vo Thanh Lam, directeur général de Viet Capital Real Estate, a ajouté : « L'hôtel et le restaurant Nobu Ho Chi Minh marque une fois de plus la coopération durable entre VCRE et Nobu Hospitality après avoir annoncé le projet Nobu Danang en 2023. Nobu Hospitality est devenu une icône mondiale du mode de vie, apportant une architecture unique et une cuisine innovante lorsque Nobu apparaît dans n'importe quelle ville du monde. En venant à Hô Chi Minh, une ville économique et dynamique au potentiel énorme, VCRE estime que Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh est la destination idéale, offrant des expériences hôtelières et culinaires de haut niveau. »

Le groupe Nobu a connu une croissance extraordinaire depuis sa création en 1994, s'élargissant à un portefeuille qui comprend 40 hôtels, 76 restaurants et 12 résidences.

16 avril 2024 à 08:00

