KAPWANI KIWANGA: Trinket - Pavillon du Canada à la 60e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia - Du 20 avril au 24 novembre 2024





VENISE, Italie, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), commissaire de la participation du Canada à la 60e Exposition internationale d'art La Biennale di Venezia, a dévoilé aujourd'hui l'exposition Kapwani Kiwanga: Trinket [Pacotille].

Par l'intermédiaire d'une installation sculpturale in situ, Kapwani Kiwanga transforme le Pavillon du Canada en un environnement immersif qui intègre les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment. La façade principale se déploie en un immense tableau : l'espace tridimensionnel se mue en une surface plane à deux dimensions où la transparence, la superposition et la transgression des limites originales du bâtiment nous portent à effacer la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. L'oeuvre est tout sauf statique. À mesure que l'on se déplace dans l'architecture hélicoïdale du pavillon, on la découvre dans toute son ampleur, tandis que le champ de nos perspectives s'élargit.

Les conterie, aussi connues sous le nom de perles de rocaille constituent le matériau principal de l'installation. À partir du 16e siècle, ces perles de verre ont été répandues en nombre considérable depuis Murano dans l'archipel vénitien et par la suite intégrées au patrimoine matériel de diverses cultures dans le monde à travers les routes commerciales établies. Employées autrefois comme monnaie d'échange, elles sont habilement utilisées par Kiwanga pour élever le minuscule au rang du monumental. Les conterie peuvent en outre être considérées comme des documents d'archives, témoignant des transactions qui, à partir du seizième siècle et bien au-delà, ont marqué le paysage socio-économique de manière indélébile.

Kapwani Kiwanga s'intéresse à la manière dont diverses formes de pouvoir se manifestent, à leur impact sur la vie quotidienne, ainsi qu'à la façon dont les récits occultés par ces forces dominantes sont souvent négligés. Ses oeuvres multidisciplinaires, véritables archives vivantes, bouleversent pour un moment les normes établies, permettant au public d'imaginer et de découvrir de nouvelles manières d'être et d'interagir. En abordant l'histoire souvent sinistre des échanges commerciaux, son projet nous invite à considérer la manière dont les perles de troc, échangées contre diverses matières, ont façonné le monde actuel.

D'autres matériaux à l'état presque brut sont incorporés à l'espace d'exposition. Kiwanga a choisi ces éléments particuliers à partir de ses recherches sur le commerce transocéanique des conterie. Ils se déploient du sol jusqu'aux murs avant de se déverser dans la cour. La rencontre de ces divers matériaux avec les perles donne forme à un espace d'échanges qui nous interpelle sur les questions relatives à la valeur intrinsèque, à l'esthétique et à la complexité des dynamiques économiques mondiales.

Gaëtane Verna, directrice générale du Wexner Center for the Arts, assure le commissariat de Kapwani Kiwanga: Trinket.

Kapwani Kiwanga: Trinket est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et présentée en partenariat avec le Conseil des arts du Canada et la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. La représentation canadienne à la Biennale Arte 2024 est rendue possible grâce au Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et grâce au généreux soutien financier du Conseil des arts du Canada, de Hatch, de la société Power Corporation du Canada, du Wexner Center for the Arts et de nombreuses contributions privées.

Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, qui assure le commissariat du pavillon du Canada à Venise, a déclaré :



«?C'est un grand honneur pour nous de présenter les oeuvres de Kapwani Kiwanga à la 60e Exposition internationale d'art ? La Biennale di Venezia. Voilà près de 130 ans que la Biennale ? au gré des innombrables transformations qui ont marqué nos sociétés et la scène muséale ? constitue un lieu privilégié de rencontre et de dialogue où le monde entier se réunit autour de l'art. C'est à la faveur de la Biennale que nous pouvons apprécier la place du Canada sur la scène internationale, telle qu'elle est perçue à travers les oeuvres des plus grands artistes du pays. Provocatrice et éminemment actuelle, la voix de Kiwanga interpelle les consciences en posant un regard à la fois critique et esthétique sur les dynamiques du pouvoir aujourd'hui et à travers le temps. Son projet engage, d'une manière sans précédent, le site même du Pavillon en y intégrant des volets de l'histoire de la ville hôte de la Biennale et d'ailleurs.?»

Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada a déclaré :



«?Je suis fière du soutien apporté par le Conseil des arts du Canada à l'exposition immersive de Kapwani Kiwanga à la 60e Exposition internationale d'art ? La Biennale di Venezia. Par son association des perles aux diverses formes de commerce et de monnaies qui ont marqué l'histoire, l'exposition apparaît comme un lieu d'échange et de réflexion sur la complexité et les défis du commerce et de l'économie mondiales.?»

Gaëtane Verna, commissaire de l'exposition, a déclaré :



«?Travailler aux côtés de l'artiste Kapwani Kiwanga dans le cadre de la Biennale Arte 2024 est une chance absolument unique. Kiwanga est une artiste pluridisciplinaire qui renouvelle sans cesse ses méthodes, ses formes et ses matériaux. Sa démarche se fonde sur des recherches approfondies suscitées par des questions relatives à l'histoire à première vue simples, mais qui remettent en perspective la manière dont nos sociétés se sont édifiées à travers leur architecture sociale et culturelle, leurs régimes législatifs, leurs pratiques commerciales et d'autres formes d'échange. Pour Kiwanga, les matériaux sont des vestiges de rencontres humaines ouvrant la voie à la création de nouvelles oeuvres et de nouvelles formes qui feront corps avec le Pavillon du Canada pour donner lieu à une installation complexe où la couleur, la lumière, la sculpture et l'architecture vont nous plonger en plein coeur d'une expérience chorégraphiée tout à fait singulière.?»

À VOS AGENDAS : Les 13 et 14 juin 2024 se tiendra à Venise un symposium international qui réunira des spécialistes et des chercheurs autour des questions de la culture matérielle, du commerce et de la transformation culturelle. Le programme proposera un examen attentif des différents axes de recherche qui ont nourri l'ambitieux projet de Kiwanga, Trinket.

#PavillonduCanada #KapwaniKiwanga #BiennaleArte2024

beaux-arts.ca

@MBACanada

NOTES AUX RÉDACTEURS

Crédits de l'exposition

Kapwani Kiwanga: Trinket

60e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia

Du 20 avril au 24 novembre 2024

Commissaire : Musée des beaux-arts du Canada

Partenaires : Conseil des arts du Canada et Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

Commissaire : Gaëtane Verna

Coprésidents du comité de sélection des artistes : Jonathan Shaughnessy et Michelle LaVallee

Mécène du Pavillon du Canada

Remerciements particuliers à Reesa Greenberg, dont le généreux soutien a permis de financer la restauration du Pavillon du Canada à Venise, en 2018, et continue d'en assurer l'entretien.

Mécènes du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise

2 millions $ et +

The Michael and Sonja Koerner Charitable Foundation; Famille Donald R. Sobey

1 million $

The Jack Weinbaum Family Foundation

500 000 $

The Michelle Koerner Family Foundation; Jackie Flanagan; Fondation familiale privée

250 000 $

L'hon. Bill Morneau et Nancy McCain; Rosamond Ivey

100 000 $

Robin et Malcolm Anthony; Famille Freybe; The DH Gales Family Charitable Foundation of Toronto; Nadir et Shabin Mohamed; Stonecroft Foundation for the Arts

Visiter l'exposition

Pavillon du Canada, Giardini della Biennale, Sestiere Castello 30122 Venise (Vaporetto : Giardini)

Heures d'ouverture durant la semaine d'avant-première : de 10 h à 19 h

du 20 avril au 30 septembre : du mardi au dimanche de 11 h à 19 h

du 1er octobre au 24 novembre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

L'exposition est fermée le lundi (à l'exception des lundis 22 avril, 17 juin, 22 juillet, 2 et 30 septembre et 18 novembre).

À propos de Kapwani Kiwanga

Kapwani Kiwanga (née à Hamilton, au Canada) est une artiste canadienne et française qui vit et travaille à Paris. En 2022, Kiwanga a reçu le Prix d'art de Zurich (CH). Elle a également remporté le Prix Marcel Duchamp (FR) en 2020, ainsi que le Frieze Artist Award (USA) et le Prix Sobey pour les arts (CA) en 2018. Ses expositions personnelles ont été notamment présentées au Copenhagen Contemporary (DN), à la Fondation Serralves, Porto (PT); au Bozar, Bruxelles (BE); au Remai Modern, Saskatoon (CA); au Kunstmuseum Wolfsburg (DE); au Capc, Bordeaux (FR); au MOCA, Toronto (CA); au Museum Haus Konstruktiv, Zurich (CH); au New Museum, New York (USA); au Moody Center for the Arts, Austin (USA); à la Haus der Kunst, Munich (DE); à la Kunsthaus Pasquart, Biel/Bienne (CH); au MIT List Visual Arts Center, Cambridge (USA); à l'Albertinum Museum, Dresde (DE); à l'Esker Foundation, Calgary (CA); à la Power Plant, Toronto (CA); au Logan Center for the Arts, Chicago (USA); à la South London Gallery, Londres (GBR) et au Jeu de Paume, Paris (FR). Elle est représentée par la Galerie Poggi, Paris; la Goodman Gallery, Johannesburg, Le Cap et Londres; et la Galerie Tanja Wagner, Berlin.

Dans ses créations, Kiwanga traite de l'incidence généralisée des asymétries de pouvoir en faisant dialoguer des trames narratives historiques avec des réalités contemporaines, la mémoire des archives et les futurs possibles. Elle fonde sa pratique sur la recherche et son oeuvre, animée par des récits marginalisés ou oubliés, s'articule autour d'une diversité de matériaux et de médias dont la sculpture, l'installation, la photographie, la vidéo et la performance. Kiwanga renvoie les structures de pouvoir à elles-mêmes, que ce soit par la voie de l'art ou de son analyse de trames historiques plus vastes. Elle s'est forgé un vocabulaire esthétique qu'elle décrit comme une panoplie de «?stratégies de sortie?», ses oeuvres nous invitant à multiplier les perspectives pour regarder les structures existantes avec d'autres yeux et imaginer le futur autrement.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

16 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :