Interac acquiert les droits exclusifs d'utilisation au Canada de la plateforme torontoise Vouchr





Cela permettra le développement futur de notifications multimédias Virement Interac qui pourront être personnalisées par les Canadiens.

TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une transaction stratégique pour acquérir les droits exclusifs d'utilisation au Canada de la plateforme d'engagement de Vouchr Ltd. (Vouchr), basée à Toronto, qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des notifications multimédias personnalisées avec leurs transferts d'argent.

Grâce à cette transaction stratégique, Interac prévoit utiliser la plateforme Vouchr pour offrir des notifications personnalisées, des récompenses et des offres commerciales pour sa gamme de produits. Après un déploiement initial avec Virement Interac®, une fois intégré, Interac prévoit offrir des notifications personnalisables et attrayantes que les Canadiens pourront utiliser pour créer et s'offrir des cadeaux électroniques uniques.

« Alors que les Canadiens montrent une préférence accrue pour les expériences numériques, cette transaction nous permettra de stimuler l'engagement sur la plateforme tout en faisant des transactions une extension plus personnalisée de la vie quotidienne », déclare Anurag Kar, chef de produit, Virement Interac. « Les utilisateurs de Virement Interac pourront recevoir des notifications personnalisées et envoyer des messages significatifs comportant des cartes électroniques, des vidéos et des GIF intégrés à la notification. »

Une autre fonctionnalité, une fois mise en oeuvre, permettra aux entreprises du Canada de fournir des notifications Virement Interac de marque d'entreprise à leurs employés, clients et fournisseurs. Les paiements vers, depuis ou entre les entreprises au Canada représentent maintenant environ 23 % de toutes les transactions Virement Interac, tandis que l'utilisation globale du service a augmenté d'environ 12 % au cours de la dernière année pour atteindre un record de 1,2 milliard de transactions.

« Cette transaction établit un nouveau chapitre dans les déplacements de fonds au Canada en intégrant notre plateforme d'engagement aux services Interac », déclare Suresh Bhat, co-fondateur de Vouchr. « De plus, elle apporte de la crédibilité et de l'élan, démontrant la valeur que notre technologie apporte à d'autres marchés. »

Rob Balahura, co-fondateur de Vouchr ajoute : « Ensemble, nous redéfinissons la façon dont les Canadiens peuvent effectuer des transferts d'argent et nous sommes impatients de faire de chaque Virement Interac une expérience plus personnalisée, significative et agréable. »

Cette transaction se produit alors qu'Interac est en activité depuis 40 ans et continue d'investir dans l'écosystème de la technologie financière (fintech) canadien, et qu'elle travaille à créer une économie numérique plus accessible et sécurisée pour tous les Canadiens. Elle fait suite à l'acquisition par Interac de l'entreprise 2Keys en 2019 et de l'acquisition des droits exclusifs canadiens aux services de vérification numérique de SecureKey en 2021.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada.

Pour plus d'informations, visitez l'Inter'Actu.

À propos de Vouchr Ltd.

Basée à Toronto, Vouchr fournit une plateforme d'engagement qui élève l'expérience de transfert d'argent, transformant les transactions quotidiennes en moments de cadeaux uniques. Avec Vouchr, les consommateurs et les entreprises peuvent insuffler une touche personnelle à leurs transferts d'argent et récompenses, rendant chaque échange significatif et agréable. Vouchr s'engage à stimuler l'innovation pour répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle. Vouchr sert une base de clients diversifiée, comprenant des entreprises de transfert d'argent national et international, des places de marché de cartes-cadeaux et des détaillants de commerce électronique.

Visitez leur site web au https://www.vouchrtech.com/

SOURCE Interac Corp.

16 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :