Ooni lance un nouveau four permettant de cuire deux pizzas simultanémant





Fini le dilemme, il est désormais possible de cuire à la fois une pizza et son plat préféré.

EDIMBOURG, Écosse, le 16 avril 2024 /CNW/ - Fort de ses douze ans d'expe?rience, Ooni, leader mondial des fours a? pizza pour particuliers, de?voile son tout nouveau four : le Koda 2 Max, le plus grand de la marque a? ce jour, permettant de cuire deux pizzas ou tout autre plat, en me?me temps. Ce nouveau four est conc?u pour offrir une expe?rience de cuisson exceptionnelle a? la maison, comme dans les vraies trattorias italiennes, gra?ce a? ses fonctionnalite?s innovantes comme la cuisson multiple, ainsi qu'un hub de tempe?rature connecte?.

Le Koda 2 Max est le plus grand four a? pizza jamais conc?u par Ooni permettant de satisfaire les plus gourmands. Ce four a? gaz d'une largeur d'une surface de cuisson de 61 cm offre une fonction de cuisson novatrice a? double zone permettant ainsi aux cuisiniers amateurs de faire plaisir au plus grand nombre.

Gra?ce aux deux bru?leurs a? gaz inde?pendants, il est possible de cuire diffe?rents styles de pizzas ou de plats simultane?ment a? des tempe?ratures diffe?rentes. Par exemple, il est possible de faire cuire un steak d'un co?te? ainsi qu'une pizza de l'autre. Ou encore du poisson et son accompagnement en le?gumes, ou une pizza d'un co?te? et ses garnitures ro?ties de l'autre.

E?quipe? de la technologie de gaz avance?e Ooni G2 Gas Technologytm, ce four offre une cuisson rapide et uniforme. Son syste?me de contro?le et de mise en route est simple d'utilisation, avec un allumage automatique par e?tincelle garantissant un de?marrage rapide et pratique.

Le four est do?te? d'un e?cran nume?rique offrant des lectures instantane?es de la tempe?rature. Cela permet ainsi de synchroniser a? la perfection les diffe?rentes parties du four. Pour une cuisson parfaite, le four est e?quipe? de deux sondes alimentaires nume?riques qui prennent des lectures de tempe?rature interne des viandes en cours de ro?tissage, notamment.

Ooni propose de?sormais une nouvelle fonctionnalite? : la technologie Ooni Connecttm, qui envoie des notifications en temps re?el sur smartphone pour informer des tempe?ratures du four et des sondes alimentaires nume?riques. Il suffit de synchroniser le four avec l'application pour acce?der aux notifications de cuisson en temps re?el, aux mises a? jour des produits, aux conseils, et bien plus encore !

Le four a e?te? conc?u pour e?tre facile a? utiliser a? chaque e?tape. Il inte?gre des fonctionnalite?s pratiques pour ame?liorer l'expe?rience dans son jardin. Il comprend une visie?re en verre amovible pour voir les flammes, permettant une meilleure re?tention de chaleur et une efficacite? e?nerge?tique. De plus, il dispose d'un rebord en acier inoxydable pour soutenir les poe?les et faciliter la cuisson uniforme des pizzas. Enfin, il est e?quipe? d'une pierre a? pizza en cordie?rite de 20 mm, la plus e?paisse jamais propose?e chez Ooni, assurant une conservation de la chaleur plus longue et re?duisant ainsi le temps de chauffage entre les cuissons.

Kristian Tapaninaho, fondateur et PDG d'Ooni : "Le Koda 2 Max pre?sente plusieurs avance?es, notamment la cuisson multiple possible gra?ce aux diffe?rentes zones du four et l'application Ooni Connecttm, offrant aux utilisateurs, une flexibilite? et un contro?le permanents. Notre objectif est de cre?er des produits pour se rassembler et partager des moments de convivialite?. Le Koda 2 Max permet a? notre communaute? de le faire parfaitement."

Le Koda 2 Max sera disponible en précommande à partir du 28 mai ici : https://ooni.com/pages/explore-koda-2-max

Les commandes seront distribués au Canada en juillet.

L'histoire d'Ooni

L'entreprise Ooni a été fondée par un duo mari-femme, Kristian Tapaninaho et Darina Garland. La mission d'Ooni est d'aider le monde entier à faire d'incroyables pizzas depuis chez soi, tout en ayant un impact positif sur la planète et ses habitants.

Une vraie bonne pizza doit être cuite à haute température.C'est pourquoi tous les fours Ooni peuvent atteindre une chaleur d'enfer (soit de 500 °C/950 °F) et cuire des pizzas incroyables en seulement 60 secondes. Avant Ooni, si vous vouliez manger une pizza digne d'un restaurant, vous aviez à sortir ou à dépenser des milliers de dollars pour un four à pizza traditionnel. Aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est vous procurer le four Ooni qui convient le mieux à vos besoins.

Pour des actualités sur la pizza et des sujets amusants sur la pizza, écoutez The Pizza Pod Party d'Ooni sur n'importe quel réseau de podcast. Pour découvrir la gamme complète de produits de fours à pizza Ooni, visitez ooni.com .

16 avril 2024 à 05:30

