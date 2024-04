IDnow associe l'IA et l'humain au sein d'une nouvelle solution de vérification vidéo





Grâce à une approche humaine, la nouvelle version de VideoIdent Flex renforce la confiance des utilisateurs face à l'augmentation de la fraude.

MUNICH et RENNES, France, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs de plateformes de vérification d'identité en Europe, dévoile VideoIdent Flex, la nouvelle version de son service de vérification vidéo guidé par des experts, qui allie l'interaction humaine à une technologie d'IA avancée. Cette solution inédite a été conçue pour stimuler les taux de conversion des clients, compte-tenu de la facilité d'accès pour les utilisateurs, et renforcer le processus de vérification contre les tentatives de fraude croissantes. Elle vise également à accroître l'inclusivité et aborder une variété de cas complexes de vérification en ligne, tout en offrant une expérience de haute qualité aux clients finaux.

VideoIdent, produit historique du groupe, est un pilier de la vérification d'identité depuis plus d'une décennie, répondant aux exigences les plus strictes dans des secteurs hautement réglementés à travers l'Europe. VideoIdent Flex représente une évolution significative pour adresser les défis croissants de la fraude à l'identité. Parmi ces enjeux : la conformité liée aux processus de connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à travers une signature qualifiée moins contraignante que le processus PVID. Il s'agit aussi d'une solution garantissant l'inclusion et un accès équitable dans le monde numérique d'aujourd'hui, en dehors des processus entièrement automatisés.

Une vérification d'identité flexible basée sur l'humain

Alors que la vérification d'identité à distance est un enjeu crucial aujourd'hui, VideoIdent Flex repose sur une interview menée par des experts formés en vérification, assistés par l'IA. La solution garantit ainsi que les clients authentifiés bénéficient d'un accès équitable aux services numériques, tout en décourageant efficacement les fraudeurs. À la différence des solutions entièrement automatisées, reposant sur des caractéristiques de détection de documents et de détection biométrique, cette alliance homme-machine permet à la fois d'augmenter les taux d'intégration et de prévention de la fraude, et de renforcer la confiance des utilisateurs finaux. De plus, VideoIdent Flex peut servir de solution de secours en cas de défaillance d'une solution entièrement automatisée.

« VideoIdent Flex marque une avancée révolutionnaire dans le domaine de la vérification d'identité, en fusionnant l'intelligence humaine et l'IA. Dans un paysage où les tactiques de fraude évoluent sans cesse, notre solution s'appuie sur une décennie d'expérience en matière de vérification vidéo et sur des connaissances approfondies en matière de fraude. Elle permet ainsi aux entreprises de conserver un avantage concurrentiel, en offrant un service haut de gamme pour l'onboarding des clients, proche d'une expérience en agence. Grâce à sa combinaison unique de vérification d'identité conforme aux normes KYC, de solutions de prévention de la fraude en temps réel et d'assistance assurée par des experts, VideoIdent Flex est une solution fiable, adaptée aux marchés français non régulés. Accessible et sécurisée elle offre une solution aux besoins des secteurs tels que la mobilité, le voyage ou encore les ressources humaines ainsi que les établissements financiers en y associant la signature qualifiée » déclare Bertrand Bouteloup, Chief Commercial Officer chez IDnow.

Si les solutions d'identification vidéo pouvaient jusqu'à présent être considérées comme trop coûteuses et hors de portée pour les entreprises, les nouvelles réglementations viennent renforcer le besoin d'un outil personnalisé. VideoIdent Flex répond ainsi à cette demande via des processus de vérifications personnalisables selon les besoins du client et les exigences des organismes de réglementation des secteurs concernés (services financiers, mobilité, télécommunications, jeux d'argent). L'objectif : offrir une solution rationalisée et adaptée à chaque secteur et à chaque zone géographique.

Une prévention de la fraude en temps réel et personnalisable visant à atteindre des niveaux d'assurance élevés

VideoIdent Flex présente un certain nombre de caractéristiques et d'avantages clés :

Personnalisation : selon les besoins du client pour répondre aux exigences spécifiques d'un secteur et aux réglementations régionales.

: selon les besoins du client pour répondre aux exigences spécifiques d'un secteur et aux réglementations régionales. Expertise humaine : vérification vidéo de haute qualité et en direct, effectuée par des experts en vérification d'identité pour garantir la précision, la fiabilité et la conformité pour des niveaux d'assurance élevés.

: vérification vidéo de haute qualité et en direct, effectuée par des experts en vérification d'identité pour garantir la précision, la fiabilité et la conformité pour des niveaux d'assurance élevés. Large couverture documentaire : prise en charge d'une large gamme de documents, facilitant l'expansion à l'échelle mondiale et l'inclusion.

: prise en charge d'une large gamme de documents, facilitant l'expansion à l'échelle mondiale et l'inclusion. Prévention de la fraude en temps réel : capacités avancées de détection de la fraude, comprenant une analyse basée sur l'IA et des vérifications manuelles, permettant de lutter contre l'évolution des techniques de fraude (arnaque par ingénierie sociale, falsification de documents, projection de deepfakes) et de s'en protéger, en particulier pour les cas d'utilisation à haut risque.

: capacités avancées de détection de la fraude, comprenant une analyse basée sur l'IA et des vérifications manuelles, permettant de lutter contre l'évolution des techniques de fraude (arnaque par ingénierie sociale, falsification de documents, projection de deepfakes) et de s'en protéger, en particulier pour les cas d'utilisation à haut risque. Vérification des personnes à haut risque : examen des demandes émanant de personnes à haut risque, telles que les personnes politiquement exposées (PEP), ou les résidents de pays à haut risque ; et évaluation des cas où la fraude pourrait être anticipée par des décisions en temps réel, sans éveiller les soupçons.

« La vérification de l'identité est incroyablement nuancée : elle est aussi complexe que nous le sommes en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'adopter une approche hybride de l'identité, en capitalisant sur les avantages de la technologie avancée lorsqu'elle est combinée à la connaissance humaine et à la conscience des signaux sociaux. Les interactions devenant de plus en plus digitales, notre solution offre un moyen de maintenir une relation humaine entre les entreprises et leurs clients finaux, quel que soit leur âge, leur handicap ou leur neurodiversité. »

« VideoIdent Flex a été conçue dès le départ pour les organisations qui ne peuvent pas dépendre d'une approche unique pour s'assurer que leurs clients sont bien ceux qu'ils prétendent être. Dans un monde où la fraude ne cesse d'augmenter, notre solution vidéo associée à nos experts ajoute une couche de sécurité supplémentaire, en particulier pour les entreprises et les clients qui ont besoin d'une interaction en face à face » conclut Bertrand Bouteloup.

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital.

Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, and Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited Credit, BoursoBank, Klarna et Tier mobility.

