GROUPE BMTC INC. ANNONCE L'ACQUISITION D'UN CENTRE DE DISTRIBUTION À TERREBONNE AFIN DE GÉNÉRER DES REVENUS LOCATIFS À LONG TERME





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - (TSX: GBT)

Le 15 avril 2024, la société a finalisé l'achat du centre de distribution RONA portant l'adresse civique 2055, boulevard des Entreprises dans la ville de Terrebonne. La transaction au montant de 96 000 000 $ avant taxes comporte une entente de cession-bail avec RONA. La transaction a été payé en totalité au comptant à partir des placements détenus par la société. La société entend continuer à long terme à générer des revenus de location avec cette propriété. Au cours du prochain mois, nous évaluerons si les rénovations visant à rendre le centre de distribution plus efficace en l'automatisant créeraient une plus grande valeur locative.

Tel qu'annoncer le 1er février 2023, la société a vendu son centre de distribution à Montréal pour un montant de 66 500 000 $, résultant en un gain net impôts de 50 962 000 $, soit de 1,54 $ par action de base. La société demeure locataire et continuera d'utiliser ce centre de distribution pour ses opérations dans la région métropolitaine de Montréal. Le bail initial était pour une période de 2 ans et en février dernier la société a renouvelé son bail.

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, Place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. BMTC, par l'entremise de sa filiale Le Corbusier-Concorde S.E.C. et de sa division Tanguay, gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec.

15 avril 2024 à 19:30

