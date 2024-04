La Ville de Longueuil dévoile son nouveau Plan de développement de la zone agricole, misant sur une vision concertée afin de valoriser son Territoire nourricier





LONGUEUIL, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Longueuil présente aujourd'hui les grandes lignes de son nouveau Plan de développement de la zone agricole (PDZA), qui couvre l'ensemble du territoire de l'agglomération de Longueuil et qui sera adopté ce jeudi au conseil d'agglomération. Ce Plan est le reflet de la volonté de Longueuil et de ses partenaires de se munir d'une vision concertée de Territoire nourricier qui valorise le rôle fondamental que joue le territoire agricole dans le développement de communautés et d'écosystèmes résilients. Cette nouvelle version du PDZA vient ainsi remplacer la dernière version, qui avait été présentée en 2014.

« Le milieu agricole a énormément changé dans les dix dernières années. Dans un contexte climatique et social ayant remis de l'avant l'importance d'une agriculture de proximité, résiliente et visant une plus grande autonomie alimentaire, il était nécessaire d'entreprendre un exercice de planification et de révision complète du PDZA. Le Plan présenté aujourd'hui nous permet d'unir nos voix en faveur du respect de l'intégrité de la zone agricole permanente, qui représente 32 % du territoire de l'agglomération, ainsi que du soutien à une exploitation agricole diversifiée, résiliente et novatrice. Les constats du bilan du dernier PDZA renforcent le besoin de réduire les barrières du développement agricole, et ce, afin de profiter du plein potentiel de notre territoire. Dans le contexte de la révision du Règlement sur les exploitations agricoles amorcée par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), le secteur est mobilisé pour soutenir toutes actions permettant d'accroitre les superficies en cultures au bénéfice d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement », a mentionné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération.

Ce Plan vise d'ailleurs à optimiser la cohabitation au sein du milieu agricole en rapprochant le secteur agroalimentaire des consommateurs, en reliant les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en assurant la pérennité du territoire agricole, en consolidant les relations entre le milieu agricole et l'agglomération et en favorisant les initiatives collectives ainsi que la cohabitation entre les milieux naturels et le milieu agricole.

Une révision réalisée en concertation avec le milieu

L'objectif de la démarche de révision du PDZA consiste à mobiliser les productrices et producteurs agricoles, de même que les différents intervenantes et intervenants du secteur agroalimentaire de l'agglomération de Longueuil afin d'identifier les interventions prioritaires pour les prochaines années. La démarche a permis de rassembler les représentantes et représentants des villes de l'agglomération, les agricultrices et agriculteurs, la population et de nombreux partenaires autour d'une vision partagée de la zone agricole. Cette démarche collaborative s'est concrétisée grâce à plusieurs consultations, à des réunions de comités de pilotage ainsi qu'à un sondage citoyen réalisés en 2023.

Rappelons que ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires, et que l'intégralité du PDZA peut être consulté ici.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 367 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

