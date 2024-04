VinFast participera au salon du véhicule électrique de Montréal de 2024





VinFast Auto (Nasdaq : VFS) annonce sa participation au salon des véhicules électriques de Montréal (SVEM) de 2024, du 19 au 21 avril 2024. Pour sa deuxième participation au SVEM, VinFast continuera de démontrer son engagement à long terme envers la promotion de la révolution des transports verts au Canada et dans le monde entier.

VinFast sera situé au stand numéro 580, au stade olympique de Montréal. Ici, les visiteurs pourront découvrir deux des principaux modèles de véhicules électriques de VinFast pour le marché nord-américain, le VF 8 et le VF 9. Les deux modèles se caractérisent par des extérieurs modernes, sophistiqués et aérodynamiquement optimisés, combinés à des intérieurs de grande classe, intégrés à des technologies modernes et à des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), offrant aux clients une expérience de conduite intelligente et sûre.

Le VF 8 a un empattement de 2 950 mm, des dimensions globales (LxlxH) de 4 750 x 1 934 x 1 667 (mm) (longueur x largeur x hauteur), et une garde au sol de 175 mm à vide, ce qui lui permet de circuler sur différents terrains. Le VF 8 est équipé de deux moteurs électriques d'une puissance de 349 chevaux, d'un couple maximal de 500 Nm, et d'un système de traction intégrale, offrant une autonomie EPA pouvant atteindre 425 km.

Le VF 9 est un SUV de luxe électrique et dispose d'une taille normale avec ses 402 chevaux. Il dispose d'une autonomie EPA compétitive pouvant atteindre 531 km et a des dimensions (LxlxH) de 5 118 x 2 254 x 1 696 (mm). Son empattement pouvant aller jusqu'à 3 150 mm et sa structure raffinée offrent un espace intérieur ample, optimal pour des configurations de 7 ou 6 places (options de sièges capitaines).

Au SVEM 2024, les clients visitant le stand de VinFast pourront s'inscrire pour un essai routier du VF 8. Il s'agit d'une occasion unique de découvrir les performances, le luxe et les caractéristiques technologiques avancées du véhicule de première main.

Mr. Robert Muller, PDG adjoint de VinFast Canada, a déclaré : « Nous sommes très heureux de revenir au Salon des véhicules électriques de Montréal cette année. Nous avons vécu une expérience merveilleuse en rencontrant nos fans et nos futurs clients au SVEM l'an dernier et nous avons hâte de présenter encore une fois notre gamme de véhicules entièrement électriques de haute qualité qui sont bien placés pour répondre aux besoins des consommateurs canadiens. »

Le SVEM 2024 est le principal salon des véhicules électriques du Canada ; il présente près de 70 modèles de véhicules électriques de plus de 20 des principales marques automobiles mondiales.

Outre les marchés clés tels que les États-Unis, le Canada et l'Europe, VinFast se développe activement dans les pays voisins d'Asie tels que l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique. En dehors du Viêt Nam, VinFast accélère également la construction d'usines de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis et en Inde. La société s'apprête également à ouvrir une usine en Indonésie.

À propos de VinFast

VinFast, membre de Vingroup, ambitionne d'être à l'avant-garde de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède à Haïphong (Vietnam) un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité élevée, qui affiche jusqu'à 90 % d'automatisation.

Fortement dévoué à sa mission d'assurer un avenir durable pour tous, VinFast innove constamment pour proposer des produits de haute qualité, des services avancés intelligents, des expériences client sans faille et une stratégie de tarification pour tous afin d'inciter les clients du monde entier à créer ensemble un avenir de mobilité intelligente et une planète durable. Pour plus d'informations, visiter le site Web : https://vinfastauto.ca

15 avril 2024 à 18:45

