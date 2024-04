Vince Tyra, chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan, présente ses principales priorités stratégiques





La Société confirme ses prévisions pour l'exercice 2024 complet

Annonce des produits préliminaires du premier trimestre de 2024

La Société tiendra une Journée des investisseurs à l'automne 2024

MONTRÉAL, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce aujourd'hui que son président et chef de la direction, Vince Tyra, a dévoilé ses principales priorités stratégiques. Simultanément, la Société confirme ses prévisions pour l'exercice 2024 complet et annonce ses produits préliminaires pour le premier trimestre. Par ailleurs, la Société prévoit tenir une Journée des investisseurs à l'automne 2024 afin de présenter un plan stratégique exhaustif.

Revenant sur ses 90 premiers jours, Vince Tyra a déclaré : « Je trouve stimulant de diriger Gildan à ce moment charnière. Après 90 jours à la tête de Gildan, je veux vous faire part de mes principales priorités stratégiques et préciser comment nous pouvons utiliser nos forces et accélérer la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Il est important de savoir que ces priorités reflètent les commentaires reçus de nos actionnaires et leur volonté de nous voir poursuivre la croissance durable de Gildan. Nous continuons de mettre en oeuvre les principaux éléments de la stratégie de croissance durable de Gildan, et mes premiers mois en tant que chef de la direction ont confirmé ce que je croyais, c'est-à-dire que les piliers fondamentaux de Gildan sont solides et que nous sommes en excellente position pour élargir notre potentiel et lancer la prochaine phase de notre croissance. Mon équipe de direction et moi-même continuerons de passer en revue nos activités, et nous avons déjà hâte de présenter un portrait plus complet lors de la Journée des investisseurs cet automne. »

La stratégie de croissance durable de Gildan, dont les trois piliers clés sont la croissance, l'innovation et les pratiques ESG, a jeté les bases de l'avenir de la Société. Prenant appui sur ces assises solides et sur la mise en oeuvre continue du plan de croissance durable qui reste au coeur des activités de Gildan, Vince Tyra expose aujourd'hui ses principales priorités stratégiques pour ouvrir de nouvelles possibilités de croissance tout en étoffant les capacités commerciales de la Société. Ces cinq grandes priorités sont les suivantes :

Mettre en oeuvre avec succès les initiatives liées à la chaîne d'approvisionnement afin de maintenir la disponibilité des produits, une position dominante sur le plan des coûts et des marges parmi les meilleures du secteur;

Mettre à profit les marques propres à Gildan et développer des capacités commerciales distinctes afin d'accélérer la croissance et de renforcer la position de la Société sur le marché;

Approfondir les relations de Gildan avec ses partenaires actuels et potentiels de la vente au détail, consolidant la position de la Société en tant que fournisseur de choix;

En complément de la position solide de Gildan sur le marché nord-américain, accorder une attention renouvelée à des marchés internationaux choisis pour stimuler la croissance;

Bâtir un bassin de talents et une équipe direction de classe mondiale et leur donner les moyens nécessaires pour assurer la résilience à long terme des activités de Gildan.



Cibles à moyen terme

En supposant que le contexte macroéconomique actuel ne se détériore pas, Gildan est persuadée que les priorités ciblées permettront à la Société de continuer d'accroître ses parts de marché dans les principales catégories de produits, d'accéder à de nouvelles possibilités sur des marchés ciblés et d'atteindre ses objectifs financiers clés au cours de la période 2025-2028, à savoir :

Croissance des ventes nettes selon un taux de croissance annuel composé dans le milieu d'une fourchette à un seul chiffre;

Marge opérationnelle ajustée 1) annuelle de l'ordre de 18 % à 21 %;

annuelle de l'ordre de 18 % à 21 %; Dépenses d'investissement en pourcentage des ventes autour de 5 % par année, en moyenne, pour soutenir la croissance à long terme et l'intégration verticale;

Croissance annuelle du bénéfice dilué par action ajusté2) entre le haut d'une fourchette à un seul chiffre et le bas d'une fourchette à deux chiffres.

Gildan prévoit maintenir ses priorités en matière d'affectation des capitaux qui, outre le déploiement des dépenses d'investissement prévues, sont axées sur la croissance du dividende annuel, la poursuite des rachats d'actions qui s'inscrivent maintenant dans un cadre de levier financier de 1,5 fois à 2 fois, et les fusions et acquisitions créatrices de valeur. Ensemble, les mesures qui précèdent devraient donner lieu à des rendements élevés pour les actionnaires.

Prévisions pour l'exercice 2024 et produits préliminaires du premier trimestre de 2024

Gildan confirme aujourd'hui ses prévisions pour l'exercice 2024 complet annoncées le 21 février 2024 dans son communiqué de presse du quatrième trimestre de 2023, ainsi que les hypothèses qui sous-tendent ces prévisions :

Stabilité ou hausse dans le bas d'une fourchette à un seul chiffre de la croissance des produits pour l'exercice complet;

Marge opérationnelle ajustée 1 ) dépassant légèrement l'extrémité supérieure de la fourchette cible annuelle de 18 % à 20 %. En comparaison, la marge opérationnelle ajustée de l'exercice 2023 s'est établie à 17,3 % et la marge opérationnelle de l'exercice 2023 a atteint 20,1 %;

dépassant légèrement l'extrémité supérieure de la fourchette cible annuelle de 18 % à 20 %. En comparaison, la marge opérationnelle ajustée de l'exercice 2023 s'est établie à 17,3 % et la marge opérationnelle de l'exercice 2023 a atteint 20,1 %; Dépenses d'investissement représentant environ 5 % des ventes;

Bénéfice dilué par action ajusté 2) dans une fourchette de 2,92 $ à 3,07 $, soit une hausse notable comprise entre 13,5 % et 19,5 % d'un exercice à l'autre. En comparaison, le bénéfice dilué par action ajusté de l'exercice 2023 s'est établi à 2,57 $ et le bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de l'exercice 2023 a atteint 3,03 $;

dans une fourchette de 2,92 $ à 3,07 $, soit une hausse notable comprise entre 13,5 % et 19,5 % d'un exercice à l'autre. En comparaison, le bénéfice dilué par action ajusté de l'exercice 2023 s'est établi à 2,57 $ et le bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de l'exercice 2023 a atteint 3,03 $; Flux de trésorerie disponibles supérieurs à ceux de 2023 grâce à une plus grande rentabilité, à des investissements dans le fonds de roulement moindres et à des dépenses d'investissement moins élevées qu'en 2023.



De plus, Gildan annonce aujourd'hui que selon les résultats préliminaires, ses ventes nettes du premier trimestre de 2024 devraient se chiffrer à environ 695 millions de dollars, en baisse d'environ 1 % d'un exercice à l'autre, comme prévu dans notre communiqué de presse du quatrième trimestre de 2023.

Les prévisions ci-dessus et les cibles à moyen terme supposent qu'il n'y aura pas de détérioration significative découlant des conditions du marché, notamment en ce qui a trait aux prix et à l'inflation, et aucune nouvelle détérioration de l'environnement géopolitique. Elles reflètent une croissance raisonnable du secteur et l'accroissement prévu de la part de marché. Bien que le moment de l'adoption éventuelle des lois demeure incertain, nous avons pris en compte l'incidence estimée de la mise en oeuvre des projets de loi sur l'impôt minimum mondial au Canada et à la Barbade sur notre taux d'impôt effectif, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, ainsi que certains crédits d'impôt remboursables prévus. De plus, les prévisions reflètent les attentes de Gildan en date du 15 avril 2024 et sont assujetties à des incertitudes commerciales et à des risques importants, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du rapport de gestion annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Information sur la conférence téléphonique et la webdiffusion

L'événement aura lieu le 15 avril 2024 à 16 h 45, HE. Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (800) 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le (646) 307-1963 (international), suivi du code 3097304#. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu'une rediffusion de la conférence téléphonique et de la présentation sera disponible au lien suivant : Mise à jour pour les investisseurs. Une retransmission de la conférence téléphonique sera disponible pendant 7 jours à compter de 22 h, HE, en composant le (800) 770-2030 (Canada et États-Unis) ou le (609) 800-9909 (international), suivi du même code.

Mesures financières et ratios financiers non conformes aux PCGR

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »). Toutefois, pour évaluer notre performance opérationnelle et notre situation de trésorerie, nous utilisons des mesures financières et des ratios financiers qui ne sont pas conformes aux PCGR. Les organismes de réglementation des valeurs mobilières exigent que les sociétés informent les lecteurs que le bénéfice et toutes autres mesures ajustées selon des paramètres autres que les IFRS n'ont aucun sens normalisé et qu'il est donc peu probable qu'ils soient comparables aux mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des ratios financiers non conformes aux PCGR, notamment la marge opérationnelle ajustée et le bénéfice dilué par action ajusté, pour mesurer notre performance et notre situation financière d'une période à l'autre, ce qui exclut la variation provoquée par divers ajustements pouvant contribuer à fausser l'analyse des tendances au niveau de notre performance opérationnelle et parce que nous croyons que de telles mesures procurent aux investisseurs des renseignements utiles sur notre performance financière et sur notre situation financière. Reportez-vous à la section 16.0 intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR », intégrée par renvoi au présent communiqué de presse, du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport de gestion de l'exercice 2023 ») déposé auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et pouvant être consulté sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, au www.gildancorp.com, sous l'onglet « Investisseurs », pour obtenir une définition de toutes les mesures financières et de tous les ratios financiers non conformes aux PCGR que la Société utilise et présente, ainsi qu'un rapprochement complet avec ceux qui sont conformes aux IFRS et qui se prêtent le mieux à une comparaison.

1) Marge opérationnelle ajustée : Le bénéfice opérationnel ajusté correspond au bénéfice opérationnel avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions. Le bénéfice opérationnel ajusté exclut aussi la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, l'incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits de la Société, les profits nets sur l'assurance, le profit sur une cession-bail (nouveau en 2023) et les coûts liés à la cessation d'emploi du chef de la direction et à des frais de services-conseils connexes en ce qui a trait aux questions touchant les actionnaires (nouveau en 2023). La marge opérationnelle ajustée correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. De plus amples renseignements, y compris une explication de la composition et de l'utilité de ce ratio ainsi que le calcul du ratio, sont fournis à la section 16.0, intégrée par renvoi au présent communiqué de presse, du rapport de gestion de l'exercice 2023 qui est disponible sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. 2) Bénéfice dilué par action ajusté : Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice net avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions, la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, déduction faite des réductions de valeur, l'incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits de la Société, les profits nets sur l'assurance, le profit sur une cession-bail (nouveau en 2023), les coûts liés à la cessation d'emploi du chef de la direction et à des frais de services-conseils connexes en ce qui a trait aux questions touchant les actionnaires (nouveau en 2023) et la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat lié à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut aussi l'impôt sur le résultat lié à la réévaluation de la probabilité de réalisation d'actifs d'impôt différé antérieurement comptabilisés ou décomptabilisés, ainsi que l'impôt sur le résultat découlant de la réévaluation des actifs et des passifs d'impôt différé à la suite de modifications des taux d'impôt prévus par la loi dans les pays où nous exerçons nos activités. Le bénéfice dilué par action ajusté correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation. De plus amples renseignements, y compris une explication de la composition et de l'utilité de ce ratio ainsi que le calcul du ratio, sont fournis à la section 16.0, intégrée par renvoi au présent communiqué de presse, du rapport de gestion de l'exercice 2023 qui est disponible sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse, « Gildan », la « Société » ou les mots « elle », « sa », « son », « nous », « nos » et « notre » renvoient, selon le contexte, soit à Les Vêtements de Sport Gildan Inc., soit à Les Vêtements de Sport Gildan Inc. conjointement avec ses filiales.

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l'information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, y compris des énoncés portant sur la stratégie de croissance durable et sur nos principales priorités stratégiques, de même que de l'information sur nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions, incluant notamment nos attentes relatives à la croissance des ventes nettes et des produits, à la marge opérationnelle ajustée, au fonds de roulement, au bénéfice dilué par action ajusté, aux flux de trésorerie disponibles, aux cessions et acquisitions d'entreprises ou autres transactions commerciales, au remboursement de capital et aux dépenses d'investissement, y compris nos prévisions financières décrites dans le présent communiqué de presse aux rubriques « Cibles à moyen terme » et « Prévisions pour l'exercice 2024 et produits préliminaires du premier trimestre de 2024 ». Le montant des ventes nettes présenté plus haut pour le premier trimestre de 2024 est préliminaire, n'a pas été examiné par les auditeurs de Gildan et est susceptible de changer lors de l'établissement de nos résultats financiers définitifs du premier trimestre de 2024.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », ou « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion de l'exercice 2023 pour une analyse des facteurs pouvant influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ce document et dans le présent communiqué de presse, y compris certaines hypothèses ayant trait aux prévisions financières décrites dans le présent communiqué de presse aux rubriques « Cibles à moyen terme » et « Prévisions pour l'exercice 2024 et produits préliminaires du premier trimestre de 2024 ».

Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment les changements des conditions économiques, financières ou géopolitiques générales à l'échelle mondiale ou sur un ou plusieurs des marchés que nous desservons, notamment en ce qui a trait aux prix et à l'inflation, et notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance, de même que les facteurs mentionnés aux rubriques « Risques et incertitudes » et « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » de notre rapport de gestion de l'exercice 2023. Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l'égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs.

Rien ne garantit que les attentes représentées par nos énoncés prospectifs s'avéreront exactes. L'objectif des énoncés prospectifs est de fournir une description des attentes de la direction à l'égard de la performance financière future de la Société et peut ne pas être approprié à d'autres fins. De plus, à moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont faits à la date de celui-ci, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations, informations et perspectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la législation ou la réglementation applicable l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément qualifiés par cette mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L'offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre, d'environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d'ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.

15 avril 2024 à 16:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :