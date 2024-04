Le Sud-Ouest honore ses bénévoles lors d'un brunch de reconnaissance





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a salué l'engagement de centaines de bénévoles qui oeuvrent dans la communauté, lors d'un brunch de reconnaissance qui s'est déroulé le 14 avril. Ce fut également un moment privilégié pour rendre hommage à cinq bénévoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Cet événement festif et convivial était animé par le comédien et humoriste, Christopher Hall.

Cette traditionnelle activité de reconnaissance s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole qui se déroule du 14 au 20 avril sous le thème Bénévoler, c'est brillant! Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil, a voulu honorer l'accomplissement des résidentes et résidents qui ont consacré temps et énergie à améliorer la qualité de vie dans notre communauté.

Citation :

« Par cet événement, nous désirons témoigner notre reconnaissance envers celles et ceux qui, par leur implication bénévole, transforme la vie positivement de milliers de personnes dans notre communauté. Nos bénévoles contribuent à l'amélioration des conditions de vie de notre population que ce soit dans les domaines du sport, du loisir, de l'urbanisme, du développement social, durable ou culturel. Nos organismes partenaires et leurs bénévoles font un travail extraordinaire pour la communauté : nous en sommes fiers et leur disons un énorme "MERCI!"»

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

L'Arrondissement a profité de cette occasion pour annoncer son adhésion à la Charte du bénévolat et des organisations bénévoles . Cette Charte reconnaît les responsabilités et droits des organismes, et des bénévoles. L'Arrondissement officialise son engagement envers le bénévolat et reconnaît l'implication bénévole dans la réalisation des services et des activités de qualité.

. Cette Charte reconnaît les responsabilités et droits des organismes, et des bénévoles. L'Arrondissement officialise son engagement envers le bénévolat et reconnaît l'implication bénévole dans la réalisation des services et des activités de qualité. Une vidéo présentant des bénévoles des organismes les Scientifines et Hockey Sud-Ouest a été projetée pour mettre en valeur les bénévoles qui s'impliquent et les bénéfices pour les jeunes et la communauté;

Des paniers-cadeaux et certificats de reconnaissance ont été offerts aux lauréates et lauréats lors de l'événement. Ils proviennent de commerces locaux.

Les personnes gagnantes cette année sont :

Mélodie Germain, du Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) St-Zotique , lauréate du prix Leadership émergent : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication;

, lauréate du prix : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication; Claire Archambault , de l'organisme Société Alzheimer de Montréal, lauréate du prix Expertise : met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.);

, de l'organisme Société Alzheimer de Montréal, lauréate du prix : met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.); Luc Lefebvre , du Centre sportif de la Petite-Bourgogne, lauréat du prix Étoile : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme;

, du Centre sportif de la Petite-Bourgogne, lauréat du prix : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme; Agnès François, de la Lutinerie de Montréal, lauréate du prix Indispensable : sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux;

: sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux; Lionel Poulin , de la bibliothèque Réjean-Ducharme, lauréat du prix Engagement : encourage l'organisme vers une cause qui lui tient à coeur.

