Investissements routiers 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : plus de 369 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires au Bas-Saint-Laurent





CACOUNA, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 369 412 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routier de la région du Bas-Saint-Laurent.

Pour l'occasion, la ministre est accompagnée de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, ainsi que du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

le réaménagement de l'autoroute 20 dans le secteur de la montée Armand-Brillant, à Rimouski ;

; la correction d'une courbe sur la route 132, à Sainte-Flavie ;

; la reconstruction du pont Rouge sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière Sénescoupé, à Saint-Clément;

le réaménagement de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges (réaménagement de quatre courbes);

(réaménagement de quatre courbes); l'asphaltage de la route 289, à Pohénégamook et à Saint-Marc-du-Lac-Long ;

; la réfection de trois secteurs de l'autoroute 20 à Rivière-du-Loup et à Notre-Dame-du-Portage .

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en oeuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement à moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Bas-Laurentiens qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Le financement des routes est nécessaire pour assurer la connectivité, le développement économique, la sécurité routière et la qualité de vie des résidents en région. Plusieurs municipalités du Kamouraska pourront bénéficier de ces nouvelles infrastructures de qualité qui faciliteront le déplacement au quotidien des communautés. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

« Ces investissements permettront le début de grands travaux routiers très attendus dans notre circonscription, plus particulièrement dans la MRC des Basques. Il est essentiel d'investir dans nos routes régionales pour garantir la sécurité des usagers, préserver la qualité des routes, faciliter des déplacements efficaces et assurer notre développement économique et touristique. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Bas-Saint-Laurent se répartissent comme suit :

91 855 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



70 973 000 $ pour améliorer l'état des structures;



206 271 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



310 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection de la chaussée de l'autoroute 20 entre Sainte-Luce et Sainte-Flavie ainsi qu'à Rivière-du-Loup et Cacouna ;

et ainsi qu'à Rivière-du-Loup et

l'asphaltage de la route 230 à La Pocatière et à Sainte-Anne -de-la-Pocatière;

-de-la-Pocatière;

l'asphaltage du boulevard du Rivage (route 132) et de l'avenue du Père-Nouvel, à Rimouski , ainsi que de la rue de la Gare, à Saint-Anaclet -de-Lessard.

