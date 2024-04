Counter UAS Technology Europe 2024 : Echodyne interviendra lors d'une conférence clé sur les C-UAS dans le cadre d'une expansion rapide sur le marché européen





Echodyne, la société de plateforme radar, est ravie d'annoncer qu'elle interviendra lors de la deuxième conférence annuelle Counter UAS Technology Europe 2024, qui se tiendra à l'hôtel Marriott Grosvenor Square à Londres les 16 et 17 avril 2024. Leo McCloskey, vice-président du marketing d'Echodyne, discutera de nouveautés importantes en matière de précision et de mobilité dans le domaine de la lutte contre les UAS. La participation d'Echodyne à l'événement de cette année fait suite à l'expansion significative de son empreinte dans la région avec de nouveaux membres de l'équipe basés en Europe.

La conférence est organisée par le SAE Media Group et se concentre sur le rassemblement des parties prenantes européennes C-UAS pour aborder la prolifération croissante des petits drones et de la technologie des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) et la nécessité pour les forces armées et les agences de sécurité européennes de protéger les infrastructures nationales critiques et le personnel sur le territoire national et à l'étranger par le biais d'opérations C-UAS à la pointe de la technologie.

Les drones représentent une menace croissante au-delà du champ de bataille, avec une charge utile et des capacités opérationnelles qui défient les capteurs et les systèmes existants. Qu'il s'agisse de petits UAS bas, lents et très efficaces ou de grands UAS du groupe 3, la menace pour la logistique, les missions et les combattants est vaste et en expansion. Une partie du défi consiste en des capteurs capables de suivre avec précision et de fournir des coordonnées précises de l'espace aérien de l'UAS intrus, ce dont les réseaux de métamatériaux à balayage électronique (MESA®) d'Echodyne sont les seuls à pouvoir s'acquitter.

La symétrie des coûts est un autre défi, les acteurs non étatiques dépensant de petites sommes pour des armes UAS qui nécessitent des systèmes de plusieurs millions de dollars pour être éliminées. Les radars d'Echodyne offrent l'équilibre optimal entre une technologie avancée à faible coût, disponible dans le commerce (COTS) et une précision ESA à formation active de faisceaux à haute performance pour créer les radars les plus puissants et à faible SWAP sur le marché. Avec des options d'intégration de données traitées et non traitées, les radars Echodyne génèrent les données les plus précises pour la détection, le suivi, le ciblage et l'atténuation des menaces des UAS.

« La résolution du problème des drones nécessite une technologie et un logiciel qui, lorsqu'ils sont intégrés, fournissent des données exploitables de haute fidélité à partir de plateformes COTS attirantes », déclare Todd Fraser, directeur général des revenus d'Echodyne. « Les exigences des clients changent rapidement et radicalement, du fixe et du portable au très mobile, de l'équipage aux plateformes sans équipage, de la portée comme seul facteur à une plus grande importance de la précision spatiale. Echodyne se développe pour répondre à la demande croissante des clients à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour des radars à faible SWaP, commercialement exportables avec des performances ESA supérieures. »

Pour en savoir plus sur le radar d'Echodyne pour les opérations C-UAS, y compris les stations d'armes à distance (RWS), les programmes de défense aérienne à courte portée (SHORAD), et plus encore, vous pouvez assister à la session d'Echodyne lors de la conférence Counter UAS Technology Europe 2024 à 11 heures BST le 16 avril 2024. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, il est possible de contacter directement un membre de l'équipe d'Echodyne ici.

À propos d'Echodyne

Echodyne, la société de plateforme radar, est un concepteur et fabricant américain de solutions radar avancées pour la défense, le gouvernement et les applications commerciales. L'architecture propriétaire des réseaux à balayage électronique de métamatériaux (MESA®) est une avancée rare dans l'ingénierie radar avancée. Les radars MESA innovants d'Echodyne utilisent des matériaux et des processus de fabrication standard pour faire tomber les barrières du coût unitaire des radars à haute performance. Le résultat est un radar commercial à l'état solide, à faible coût, exportable et doté de capacités logicielles avancées, qui offre des performances supérieures, une intégrité des données inégalée et une connaissance exceptionnelle de la situation. Cette entreprise privée est soutenue entre autres par Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman et Supernal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Echodyne.com.

15 avril 2024

