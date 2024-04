La Fondation BE OPEN d'Elena Baturina lance une initiative éducative à Chypre pour redynamiser l'artisanat traditionnel





LONDRES, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation BE OPEN, en coopération avec le Centre of Visual Arts and Research (CVAR), a lancé une nouvelle initiative éducative à Nicosie, à Chypre, consacrée à la popularisation et à la préservation des techniques traditionnelles de production de tissus chypriotes.

Les 22 et 23 avril, BE OPEN et CVAR organiseront six sessions éducatives pour les écoliers de Nicosia, chacune consistant en une conférence sur l'entrepreneuriat artisanal et une classe de maître sur le tissage chypriote traditionnel. La conférence sera basée sur l'expérience d'Andreani Panayide, une jeune femme d'origine chypriote, qui partagera son parcours, de l'exploration de son héritage culturel à l'établissement de sa marque de mode Folkmona qui échange des accessoires et des vêtements à l'échelle internationale ; Les cours de maître seront organisés par Elli Filokyprou, une tisseuse de plus de 20 ans d'expérience, qui dirige son atelier de tissage dans le village de Gourri.

Les cours intitulés Cyprus Handmade Heritage - Classes avec BE OPEN et CVAR seront inaugurés par des représentants des autorités et institutions culturelles et éducatives de Chypre, et ont reçu l'encouragement du Dr Philippa Karsera, Première dame de Chypre : « Nous accueillons favorablement toutes les initiatives qui visent à enseigner aux enfants chypriotes leur culture et leur histoire, à élargir leurs horizons et à leur offrir un espace stimulant pour leur développement personnel. Le format de l'initiative éducative développée par la Fondation BE OPEN est particulièrement passionnant, car il unit la théorie et la pratique, le passé et le présent, le contexte historique et sa mise en oeuvre contemporaine. Nous espérons que ce projet contribuera non seulement à transférer les connaissances aux enfants, mais qu'il suscitera un intérêt sincère pour le patrimoine artisanal de notre pays. »

La Dre Athena Michaelidou, ministre de l'Éducation, des Sports et de la Jeunesse de la République de Chypre, a bien voulu exprimer son soutien également : « La riche histoire artistique et artisanale de Chypre inspire les institutions internationales, comme la Fondation BE OPEN, à lancer des projets éducatifs dédiés à l'artisanat traditionnel. Ce projet met en évidence non seulement la valeur intrinsèque de cet artisanat particulier, mais aussi le lien entre notre passé et notre avenir - en d'autres termes, entre la tradition artisanale du tissage du tissu et la façon de le traduire en mode contemporain. Nous soutenons l'initiative de BE OPEN, car l'éducation des enfants et des jeunes à Chypre, tant en termes théoriques que pratiques, leur offre la possibilité de s'engager dans leur propre culture et histoire et de les exposer à la valeur du patrimoine matériel et immatériel de Chypre. Le projet contribuera à l'engagement du ministère de l'Éducation, du Sport et de la Jeunesse à fournir à tous les enfants des opportunités diversifiées et de haute qualité pour élargir leurs connaissances et explorer leurs capacités créatives. »

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a expliqué les objectifs philanthropiques du projet : « Nous sommes très reconnaissants du soutien et de l'appréciation de notre initiative éducative de la part des autorités et des institutions éducatives de Chypre. Chez BE OPEN, nous nous sommes toujours engagés à former le « muscle créatif » des jeunes générations, car nous croyons qu'il s'agit de l'une des compétences cognitives les plus importantes et transformatrices. Les aider à élargir leurs connaissances et à développer leur créativité sur la base de l'incroyable héritage artisanal de Chypre est une excellente occasion d'inspirer l'amour, le respect et l'appréciation de leur histoire, de leur culture et de la portée de leur propre expression. »

BE OPEN continue d'impliquer la jeunesse créative de Chypre dans des projets éducatifs et artistiques. En juin dernier, la fondation a organisé une exposition d'oeuvres d'art de jeunes artistes de la Méditerranée orientale à Chypre dans le cadre du programme d'art régional BE OPEN, et a proposé quelques programmes supplémentaires dont les jeunes de Chypre pourraient grandement bénéficier. y compris le programme de concours d'étudiants à thème UNSDG qui vise à encourager la création d'innovations pour un avenir plus prospère et durable.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à favoriser la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. C'est une initiative culturelle et sociale soutenue par la philanthrope et femme d'affaires internationale Elena Baturina.

