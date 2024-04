Inscrivez-vous dès maintenant! - Plus de 5,1 M$ pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée des entreprises oeuvrant dans la fabrication métallique industrielle en Estrie





COWANSVILLE, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, un investissement de 5 145 370 $ pour permettre à des entreprises de l'Estrie d'offrir des formations en soudage-montage, en opération d'équipements de production et en usinage à leurs travailleuses et travailleurs.

Alternance travail-études

Cet investissement contribuera à accroître les compétences de 125 travailleurs au total. Offertes au Campus Brome-Missisquoi du Centre de formation professionnelle de Cowansville, les trois formations liées au domaine de la fabrication métallique industrielle reposent sur l'alternance travail-études afin de permettre une meilleure assimilation des contenus théoriques. Les participants réaliseront des stages rémunérés en entreprise. Chaque formation mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP).

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre les entreprises de la région de l'Estrie, le Centre de formation professionnelle de Cowansville, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs et PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle. Les entreprises et les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le Centre de formation professionnelle de Cowansville.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer cet investissement de plus de 5,1 M$. L'annonce d'aujourd'hui répond aux besoins des entreprises d'ici aux prises avec des difficultés de recrutement dans les professions liées au secteur de la fabrication métallique industrielle. Ces métiers demandent aux travailleurs et travailleuses de posséder des compétences précises. Ces formations leur permettront d'intégrer le marché du travail, non seulement avec l'expertise requise, mais aussi avec assurance. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Pour soutenir l'économie de nos régions, il faut encourager la formation et le rehaussement des compétences des travailleurs et des travailleuses afin de former une main-d'oeuvre polyvalente et qualifiée. Je suis convaincue que cet investissement viendra renforcer la compétitivité économique des employeurs de l'Estrie. Nous répondons à des besoins concrets en investissant dans cette initiative développée par le milieu pour le milieu. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Investir dans la formation professionnelle, c'est valoriser des métiers qui contribuent à construire le Québec de demain. C'est essentiel que nos travailleurs puissent s'adapter aux changements technologiques. En leur offrant la possibilité de se former tout au long de leur carrière, on leur permet non seulement de développer de nouvelles compétences en opération d'équipements de production et en usinage, mais aussi de répondre aux demandes d'un marché en pleine transformation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Cet investissement de notre gouvernement permettra aux entreprises de l'industrie de la fabrication métallique industrielle de l'Estrie d'augmenter leurs effectifs par l'entremise d'un nouveau bassin de candidates et de candidats qualifiés. Cela contribuera au développement économique de nos communautés. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes fiers de collaborer à l'effort collectif pour former une main-d'oeuvre qualifiée, et ce, en adéquation avec les besoins du marché du travail. Grâce à cet investissement et à ce partenariat, nos élèves pourront bénéficier de programmes de formation privilégiant l'alternance travail-études, et ce, dans les meilleures dispositions pour assurer leur réussite et leur diplomation. »

Carl Morissette, directeur général du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

« Au Centre de formation professionnelle du Campus Brome-Missisquoi, nous sommes enchantés d'offrir à nos étudiants et étudiantes un cheminement alternatif menant vers un emploi lucratif et recherché. Nous sommes heureux de nous associer avec de nombreux partenaires afin d'offrir cette formation unique en soudage et en usinage. »

Michael Murray, président de la Commission scolaire Eastern Townships

« Ces trois projets réalisés en partenariat avec le Campus Brome-Missisquoi et 30 entreprises estriennes permettront de former 125 personnes dans trois métiers phares de l'industrie de la fabrication métallique. PERFORM est donc ravi d'en être le promoteur collectif, puisque de telles collaborations répondent parfaitement à sa mission et aux besoins de l'industrie qu'elle soutient. »

Carl Boily, directeur général de PERFORM, Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle

Faits saillants :

Le coût des trois projets s'élèvent à 5 145 370 $, dont 3 335 783 $ proviennent du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et 1 809 587 $ provient du ministère de l'Éducation.





Un processus intensif de reconnaissance des acquis et des compétences aura lieu au début du parcours de formation pour les participants ayant une expérience de travail pertinente.





Une formation des superviseurs de stage est également prévue dans le cadre des trois projets de formation.





En ce qui concerne le nombre de travailleurs visés, le temps de formation et la période de formation, l'information se détaille comme suit : Soudage-montage : 20 personnes, 1 800 heures (dont 1 064 heures en entreprise), les entrées se font en continue de 2024 à 2027; Opération d'équipements de production : 90 personnes, 870 heures (dont 400 heures en entreprise), période de formation de 2023 à 2026; Usinage : 15 personnes, 1 800 heures (dont 400 heures en entreprise), les entrées se font en continue de 2024 à 2027.





Les entreprises participantes recevront une aide financière permettant de rembourser le salaire qu'elles versent au personnel pendant la formation ainsi que les équipements et le matériel nécessaires.





L'investissement est réalisé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet de former le personnel déjà en poste ou nouvellement embauché ainsi que la relève.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

15 avril 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :