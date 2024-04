Grande mobilisation des savoirs en français dans la capitale nationale du 13 au 17 mai 2024





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Plus de 6 000 congressistes du Québec, du Canada et d'ailleurs dans le monde seront réunis sur le campus de l'Université d'Ottawa et en ligne du 13 au 17 mai prochains pour participer au congrès annuel de l'Acfas. La présidence d'honneur de cette 91e édition sera assurée par une grande figure du monde de la justice, la juge à la Cour suprême du Canada, l'honorable Michelle O'Bonsawin, une source d'inspiration pour toute la communauté scientifique pancanadienne et bien au-delà.

La rencontre aura une ampleur presque inégalée puisqu'il s'agira de l'un des plus importants congrès de toute l'histoire de l'Acfas après l'édition de l'année dernière qui commémorait le 100e anniversaire de l'association. Un retour en force, donc, à l'Université d'Ottawa depuis la dernière venue du congrès en 2009!

Réunis sous le thème Mobiliser les savoirs en français, les scientifiques essaimeront leurs plus récents résultats de recherche à travers un imposant programme de plus de 220 colloques et 400 communications libres. Leurs travaux poseront un regard neuf sur le monde d'aujourd'hui et ses défis : intégration des personnes immigrantes, controverses environnementales sur fond de crise climatique, encadrement de l'intelligence artificielle, exclusion socioterritoriale des ainé?es locataires, enjeux sociaux liés à la précarité énergétique, difficulté d'accès aux soins de santé des minorités linguistiques, pour n'en nommer que quelques-uns.

« C'est un honneur de débuter mon mandat avec la tenue de ce 91e Congrès, rendez-vous incontournable des savoirs en français et plus grand rassemblement multidisciplinaire de la francophonie. Organisé en collaboration avec l'Université d'Ottawa, le congrès 2024 est le premier à se tenir à l'extérieur du Québec depuis plus d'une décennie et un des plus imposants de notre histoire. Il témoigne ainsi des efforts redoublés de l'Acfas pour favoriser l'essor et le rayonnement de la recherche en français au Québec et dans le Canada francophone.?À l'aube de notre 2e centenaire, jamais l'Acfas n'a autant brillé! », déclare le nouveau président de l'Acfas, Martin Maltais.

« Nous sommes fiers de cette belle collaboration avec l'Acfas, qui témoigne de notre mission francophone, et de cette occasion d'accueillir des chercheurs du monde entier ici à l'Université d'Ottawa, » a déclaré Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa. « Ensemble, nous célébrerons l'excellence de la recherche en français sur la scène internationale tout en réaffirmant une ouverture sur le monde. »

La programmation scientifique du congrès, que l'on peut consulter dès maintenant sur le site de l'Acfas, sera présentée sur le campus de l'Université d'Ottawa et en ligne, une formule hybride qui stimule la participation et assure un rayonnement élargi, ici comme à l'international.

Des activités tous publics qui feront vivre les sciences, passionnément !

Science nocturne dans les tulipes, BD thérapeutiques, images scientifiques époustouflantes mises en lumière dans le cadre de l'exposition La preuve par l'image et de l'activité Un vendredi avec Tardi, la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes (MT180), piano, tambours et autres rythmes qui soignent. D'une créativité débordante, la programmation tous publics du 91e Congrès de l'Acfas compte une vingtaine d'activités gratuites conçues pour émerveiller, surprendre, faire réfléchir.

Assurément divertissante, la programmation tous publics touchera aussi à des enjeux de société préoccupants. Citons, par exemple, l'intervention de la présidente d'honneur du Congrès, l'honorable Michelle O'Bonsawin, qui partagera ses connaissances et réflexions sur les personnes atteintes de maladie mentale, trop souvent stigmatisées lorsqu'elles font face à la justice.

Le programme tous publics est affiché sur la page du 91e Congrès de l'Acfas dans les sections Activités spéciales et Science-moi!

