Festivals et événements printaniers 2024 - Près de 160 000 $ au Festival littéraire international Metropolis bleu





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 159 714 $ à la Fondation Metropolis bleu pour la tenue du 26e Festival littéraire international Metropolis bleu.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival débute ce lundi 15 avril avec une programmation en ligne, et se poursuivra avec des activités en salle du 25 au 28 avril prochains. Cette année, l'événement se tient sur le thème « Rêves et Utopies », en vue de permettre aux amatrices et amateurs de littérature d'explorer une foule de pistes de réflexion à travers la programmation et les activités du Festival.

Citations :

« Le Festival Metropolis bleu, c'est plus de 25 ans de promotion de la littérature québécoise à l'échelle mondiale. Je salue la Fondation Metropolis bleu pour l'organisation de ce festival et pour ses nombreuses initiatives mettant à l'honneur l'écriture et la lecture comme outils thérapeutiques. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque printemps depuis plus de 25 ans, le Festival Metropolis bleu offre le meilleur des oeuvres d'ici et d'ailleurs aux adeptes de littérature. Ce festival génère des retombées culturelles importantes pour Montréal et renforce la vitalité et le rayonnement de la métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu une somme de 70 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival. L'organisme a également bénéficié d'une subvention de 19 000 $ via le volet Soutien spécial au jeune public pour le programme jeunesse du Festival, ainsi que d'un soutien de 5 000 $ dans le cadre du Partenariat régional de Montréal pour réaliser de nouvelles initiatives écoresponsables.





des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu une somme de 70 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival. L'organisme a également bénéficié d'une subvention de 19 000 $ via le volet Soutien spécial au jeune public pour le programme jeunesse du Festival, ainsi que d'un soutien de 5 000 $ dans le cadre du Partenariat régional de Montréal pour réaliser de nouvelles initiatives écoresponsables. Le ministère de la Culture et des Communications octroie à la Fondation Metropolis bleu la somme de 20 714 $, par le biais du programme Aide aux projets - Programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation, pour le Festival littéraire international Metropolis bleu.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 45 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

15 avril 2024 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :