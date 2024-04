Le programme Brassées d'Espoir Tide célèbre le Jour national du lavage avec un don à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM) Canada





La marque de confiance de détergent à lessive nº 1 du Canada*, Tide, a annoncé un engagement de deux ans avec OMRM Canada, afin de célébrer le Jour national du lavage. Dans le cadre des objectifs fixés par la marque pour 2030 d'agrandir la portée du programme Brassées d'Espoir, Tide fera un don de 400 000 $ pour les deux prochaines années au OMRM Canada. Il s'agit d'une aide visant à offrir aux familles le confort d'un foyer en améliorant, en soutenant ou en développant les programmes de lessive au Manoir Ronald McDonald et les salles familiales à travers le pays.

D'un bout à l'autre du Canada, OMRM se soucie du bien-être émotionnel et physique des familles avec des enfants malades qui doivent voyager sur de longues distances pour avoir accès à des soins prodigués dans les hôpitaux spécialisés pour les enfants. Toutefois, on estime que l'organisation caritative n'est pas en mesure d'aider 4 familles sur 5 qui ont besoin de ses services en raison d'un manque d'espace et le partenariat de Tide contribuera à répondre à certains de ces besoins, en particulier dans le domaine de la lessive.

« Avec 2 familles canadiennes sur 3 vivant à l'extérieur de la ville qui a un hôpital pour enfant, les familles n'ont pas d'autres choix que de devoir faire le voyage pour avoir accès à des services médicaux si leur enfant venait à être gravement malade ou blessé, et ce, parfois avec seulement un gilet sur le dos », selon la présidente et PDG de l'OMRM Canada, Kate Horton. « Avec le don généreux de Tide, les familles continueront d'avoir accès à l'ensemble des conforts du foyer, ce qui leur permet ainsi de maintenir un environnement propre, des vêtements jusqu'au toutou préféré de l'enfant, afin que ces familles puissent se concentrer sur ce qui importe le plus. »

L'OMRM représente plus qu'une place où vivre, elle permet aux familles de bénéficier des produits essentiels, dont ceux liés à la lessive. Ces produits font partie de l'une des plus importantes commodités réclamées par les familles à l'OMRM afin de rester auprès de leur enfant malade.

« La lessive n'est pas juste de la lessive dans notre Manoir Ronald McDonald », explique Mario DeDivitiis, PDG, OMRM Centre-sud de l'Ontario. « La lessive c'est de rester auprès de votre enfant pour que vous n'ayez pas à vous en éloigner lorsqu'il est malade. La lessive donne aux parents la chance de contribuer à aider au bien-être de leur enfant lorsqu'il est malade alors qu'ils se sentent souvent démunis. »

Le don du programme Brassées d'Espoir Tide aidera à améliorer les services de lessive à l'OMRM à travers le Canada, y compris des rénovations aux espaces dédiés à la lessive, en achetant de nouveaux appareils et en construisant des installations dédiées pour les familles immunosupprimées ou les unités néonatales de soins intensifs.

« Au départ, le programme Brassées d'Espoir Tide visait à fournir un espoir et un optimisme renouvelés au moyen du simple confort de vêtements propres à la suite d'une catastrophe naturelle », explique le vice-président principal ? Opérations commerciales pour les produits Soins des tissus P&G Canada, Noam Pik, « de même, les vies des familles sont bousculées en un instant lorsqu'elles doivent prendre soin d'un enfant malade. Avec l'objectif Tide qui vise à rendre chaque brassée de lavage une brassée de bienfaisance, nous bonifions notre contribution en soutenant la programmation de lessive au OMRM à travers le Canada ».

Pour en savoir plus à propos des moyens à votre disposition pour venir en soutien à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald Canada, visitez le : https://www.rmhccanada.ca/fr/donate

* Voté détergent à lessive de confiance par les acheteurs canadiens, selon le sondage de BrandSpark® Canadian Trust de 2024

Au sujet du programme Brassées d'Espoir Tide

Depuis plus de 15 ans, Brassées d'Espoir Tide a fourni un espoir et un optimisme renouvelés au moyen du simple confort de vêtements propres à la suite d'une catastrophe naturelle. Créé à la suite de l'ouragan Katrina en 2005, le programme a aidé plus de 90 000 familles aux É.-U. et au Canada. Maintenant, Brassées d'Espoir Tide élargit le programme dans le but d'inclure d'autres moments de besoin où l'accès aux vêtements propres est essentiel.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD Canada (OMRMMD Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur de la ville qui a un hôpital pour enfant et doivent faire le voyage pour avoir accès à des traitements si leur enfant est gravement malade. L'impact d'OMRM, à travers le Canada, offre un soutien important aujourd'hui : un Canadien sur 4 a toujours besoin d'OMRM ou connaît quelqu'un qui en a besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent aux familles, à l'extérieur des zones urbaines, une maison où rester pendant que leur enfant suit des traitements dans un hôpital à proximité alors que les 18 programmes de salles familiales Ronald McDonald offrent une place confortable pour les familles afin de se reposer et récupérer, à l'intérieur des hôpitaux. Pour plus d'information, visitez le https://www.rmhccanada.ca/fr.

15 avril 2024 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :