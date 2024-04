LES JOURS LA BAIE SONT DE RETOUR... AVEC DE GROS RABAIS - LE SOLDE LE PLUS ATTENDU DE LA SAISON EST LANCÉ À LA BAIE D'HUDSON





TORONTO, le 15 avril 2024 /CNW/ - C'est parti! L'un des événements de magasinage les plus attendus et les plus emblématiques au pays commence aujourd'hui à La Baie d'Hudson. Préparez-vous à profiter des PLUS BAS prix de la saison pendant les célèbres Jours La Baie, en magasin et à labaie.com, du 18 avril au 5 mai. Des aubaines à tout casser, des offres de points bonis et une panoplie d'ÉNORMES rabais sur des articles pour homme, femme et enfant, de la mode maison et des produits de beauté vous seront également offerts. Si vous avez déjà hâte de profiter des meilleurs soldes, sachez que les membres Primes La Baie d'Hudson bénéficient à partir de demain d'une avant-première de deux jours, avant le début officiel des Jours La Baie.

AUBAINES À TOUT CASSER INCOMPARABLES

Chaque jour, une nouvelle aubaine à tout casser vous attend avec des rabais d'une durée limitée sur des articles clés.

OFFRES INCONTOURNABLES DES JOURS LA BAIE

Vous ne savez pas par où commencer? La Baie d'Hudson a regroupé pour vous certaines de ses meilleures offres de nombreuses marques, comme SMEG, GlucksteinHome, M.A.C, Clinique, Calvin Klein, Good American, Levi's, ainsi que la petite dernière, Cat & Jack, une marque de Target.

ARTICLES POUR FEMME

Il est temps de rafraîchir vos tenues avec des robes Calvin Klein et Tommy Hilfiger à 79,99 $ . Aussi, jusqu'à 40 % de rabais sur des robes Gabby Skye, Karl Lagerfeld Paris et autres.

. Aussi, jusqu'à 40 % de rabais sur des robes Gabby Skye, Karl Lagerfeld Paris et autres. 40 % de rabais sur de la mode Vero Moda, Dex, Venice Love, Karen Scott, Calvin Klein et DKNY pour femme. Et des tricots, des chandails et des blouses Vero Moda à 19,99 $ .

Vero Moda, Dex, Venice Love, Karen Scott, Calvin Klein et DKNY pour femme. Et . Jusqu'à 40 % de rabais sur des jeans Buffalo, GUESS et Levi's pour femme, et 25 % sur des modèles Good American . Et des jeans Levi's à 59,99 $ pour femme .

Buffalo, GUESS et Levi's pour femme, et . Et . Faites le plein de style avec 40 % de rabais sur des chaussures Nine West, Rockport , Naturalizer et Calvin Klein pour femme, et 30 % de rabais sur un choix de modèles d'exercice Nike, Puma, adidas, Skechers et Keds.

Nine West, , Naturalizer et Calvin Klein pour femme, et Nike, Puma, adidas, Skechers et Keds. Obtenez des soutiens-gorge en boîte WonderBra et Warners à 29,99 $, ainsi que 30 % de rabais sur d'autres soutiens-gorge WonderBra, Warners et Bali .

. Dormez bien en économisant jusqu'à 40 % sur des vêtements de nuit Emily & Jane, In Bloom, 40 Winks et autres pour femme.

Emily & Jane, In Bloom, 40 Winks et autres pour femme. Jusqu'à 30 % de rabais sur des sacs à main griffés d'occasion .

. Faites-vous de l'ombre sans rester dans l'ombre avec 30 % de rabais sur des lunettes de soleil de marques sélectionnées de Sunglass Hut , y compris sur des modèles griffés.

, y compris sur des modèles griffés. Rehaussez votre style en économisant jusqu'à 60 % sur des bijoux fins.

ARTICLES POUR LA MAISON ET BAGAGES

Rafraîchissez votre cuisine en économisant jusqu'à 70 % sur un choix d'ustensiles de cuisson Cuisinart, ZWILLING et Chuck Hughes .

. Dites bonjour au confort avec jusqu'à 60 % de rabais sur un choix d'oreillers, de couettes et de literie Distinctly Home, GlucksteinHome et Hotel Collection.

Distinctly Home, GlucksteinHome et Hotel Collection. La serviette de bain Rêve de La Baie d' Hudson est à seulement 15,99 $ et vous obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur des serviettes et des essentiels de salle de bain GlucksteinHome, Hotel Collection, Lacoste et autres.

et vous obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur des serviettes et des essentiels de salle de bain GlucksteinHome, Hotel Collection, Lacoste et autres. Jusqu'à 50 % de rabais sur des meubles de séjour, de salle à manger et de chambre à coucher Kode et GlucksteinHome.

Préparez-vous pour l'été avec un rabais de 25 % sur des mobiliers-détente et des mobiliers-repas d'extérieur La Baie d' Hudson et GlucksteinHome.

Offrez-vous le batteur sur socle Precision Master de Cuisinart de 4,25 litres pour seulement 199,99 $ (ord. 399,99 $). Et économisez jusqu'à 40 % sur d'autres petits électros Cuisinart, ZWILLING et Ninja.

(ord. 399,99 $). Et économisez jusqu'à 40 % sur d'autres petits électros Cuisinart, ZWILLING et Ninja. 30 % de rabais sur un choix d'électros et d'ustensiles de cuisson SMEG.

Voyagez avec style grâce à l'ensemble de 2 valises Viva-Lite de Samsonite offert à 229,99 $ (ord. 920 $). Aussi, jusqu'à 75 % de rabais sur un choix de bagages.

PRODUITS DE BEAUTÉ

Profitez des offres de cadeau avec achat signées Prada, Givenchy, Estée Lauder et Elizabeth Arden .

. Gâtez vos cheveux avec le rabais de 10 % sur des articles Dyson .

. Tirez avantage des escalades de rabais sur tous les produits Lancôme, Clinique et M.A.C.

Recevez un cadeau avec un achat de 79 $ de produits Lancôme (une valeur de 160 $) .

. Le 29 avril seulement : 30 % de rabais sur des produits Clinique.

Le 1 er mai seulement : 25 % de rabais sur un choix de produits pour les lèvres et les yeux M.A.C.

mai seulement : Le 2 mai seulement : 20 % de rabais sur le fer plat Corrale de Dyson.

Le 28 avril seulement : Escalade de rabais sur des produits Estée Lauder (achat de 50 $ = 10 % de rabais; achat de 100 $ = 15 % de rabais; achat de 150 $ = 20 % de rabais)

ARTICLES POUR HOMME

Obtenez 30 % de rabais sur de la mode Tommy Hilfiger, Jack & Jones Premium et Selected Homme pour homme.

Tommy Hilfiger, Jack & Jones Premium et Selected Homme pour homme. 30 % de rabais sur des jeans et des vêtements Levi's, Only & Sons, Jack & Jones, Guess et Buffalo pour homme. Aussi, 25 % de rabais sur des jeans 7 For All Mankind pour homme.

et des vêtements Levi's, Only & Sons, Jack & Jones, Guess et Buffalo pour homme. Aussi, sur des jeans pour homme. Économisez 30 % sur des vêtements Dockers pour homme .

. Faites provision de chemises habillées Van Heusen à 29,99 $ (ord. 75 $) et profitez de 30 % de rabais sur d'autres chemises habillées Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen et plus.

(ord. 75 $) et profitez de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen et plus. Allez de l'avant avec 30 % de rabais sur un choix de chaussures d'exercice Nike, Puma, adidas et Skechers, ainsi que 40 % de rabais sur d'autres chaussures Calvin Klein, Madden by Steve Madden et Rockport pour homme.

l'avant avec Nike, Puma, adidas et Skechers, ainsi que Calvin Klein, Madden by Steve Madden et pour homme. 30 % de rabais sur des sous-vêtements Joe Boxer, Calvin Klein et Tommy Hilfiger pour homme.

ARTICLES POUR ENFANT

Ne manquez pas les t-shirts et les débardeurs Cat & Jack, une marque de Target, à 8 $ pour fille et garçon.

pour fille et garçon. Endimanchez vos cocos pour le printemps avec 30 % de rabais sur des vêtements habillés Calvin Klein, Iris & Ivy et Michael Kors pour enfant et bébé. Aussi, 40 % de rabais sur des vêtements habillés pour garçon signés Lauren Ralph Lauren.

Calvin Klein, Iris & Ivy et Michael Kors pour enfant et bébé. Aussi, signés Lauren Ralph Lauren. Obtenez 40 % de rabais sur des vêtements Rise Little Earthling .

. Économisez 30 % sur des vêtements Levi's, Guess et Calvin Klein pour enfant et bébé.

Levi's, Guess et Calvin Klein pour enfant et bébé. Rehaussez leur style de ce pas en économisant jusqu'à 30 % de rabais sur des chaussures Puma, Skechers et Timberland.

ENCORE PLUS DE POINTS SUR LES PRODUITS DE BEAUTÉ

À l'achat de 100 $+ de parfums ou de produits de beauté, obtenez 30 $ en points Primes La Baie d'Hudson bonis du 17 au 21 avril, et 20 $ en points Primes bonis du 22 avril au 5 mai.

LES AVANTAGES DE L'ÂGE

Chaque mardi, les personnes de 55 ans et plus obtiennent 15 % de rabais additionnel sur leurs achats admissibles de marchandise à prix ordinaire, de solde et de liquidation effectués en magasin.

LIVRAISON GRATUITE ET RAPIDE

Profitez de la livraison sans frais sur vos commandes de plus de 99 $, ou sur vos achats de plus de 69 $ réglés avec la carte Mastercard La Baie d'Hudson. Vous avez besoin de votre colis plus tôt que dans les délais standards? À labaie.com, sélectionnez la cueillette en magasin au moment de passer à la caisse (sauf pour les articles du Marché) et votre commande pourrait être prête à ramasser en seulement 3 heures.

GÂTEZ-VOUS AVEC CE QUE VOUS AIMEZ

Obtenez jusqu'à 25 % de rabais additionnel sur vos achats du premier jour effectués pendant les Jours La Baie quand vous demandez la carte Mastercard La Baie d'Hudson . Faire une demande est simple et rapide, et la carte procure des avantages tout au long de l'année.

* Le terme saison fait référence à la période du 1er février au 5 mai 2024.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Elle exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 82 magasins répartis d'un océan à l'autre. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook et TikTok.

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE La Baie

15 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :