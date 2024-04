Critique de la traductrice française Marion Darbois sur « En pleine âme » de Shi Yifeng





PARIS, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 avril, la Société chinoise de l'importation et de l'exportation des livres a organisé une session de partage de l'oeuvre « En pleine âme » de Shi Yifeng à Paris, et la traductrice française Marion Darbois a commenté l'oeuvre lors de l'événement.

Le roman « En pleine âme » nous plonge dans un univers souvent méconnu de la littérature, celui des pionniers de l'e-sport du début des années 2000, un monde marginal où s'estompent les frontières entre réel et virtuel. À travers les destins entremêlés de plusieurs joueurs, le récit explore les méandres de la vie moderne, balançant entre l'attrait magnétique du jeu en ligne et les réalités parfois brutales du quotidien.

À travers les tournois de jeux vidéo, les nuits blanches devant l'écran et les interactions tantôt réelles, tantôt virtuelles, le narrateur navigue en quête de sens, se livrant à une introspection de son existence, cherchant l'équilibre entre aspiration à la « norme sociale » et irrésistible attrait du virtuel, dans lequel la reconnaissance et la gloire semblent à portée de main.

La quête d'identité est un fil rouge tout au long du récit, les personnages cherchant désespérément à trouver leur place dans un monde en perpétuelle évolution, balançant entre amitiés forgées dans le feu de l'action virtuelle et liens familiaux parfois tendus.

Au-delà des simples aventures de joueurs passionnés, le roman aborde des thèmes plus profonds et universels. Amour, amitié, loyauté et trahison sont autant d'éléments enrichissant le récit, et offrant aux personnages une épaisseur profondément humaine.

Les métamorphoses du tissu urbain servent de toile de fond à cette exploration des âmes, reflétant à la fois les avancées technologiques fulgurantes et les bouleversements sociaux qui marquent cette époque charnière. Les banlieues en mutations, les cybercafés clandestins, les ruelles sombres où se jouent parfois les destinées, sont autant de décors posés avec humour et cynisme, parfois contrebalancé par un onirisme lyrique.

« En pleine âme » est bien plus qu'un simple récit sur l'e-sport. C'est une plongée fascinante dans les méandres de l'âme humaine, une exploration des désirs, des peurs et des aspirations qui nous animent tous, que ce soit dans le monde virtuel ou en affrontant les défis du monde réel.

