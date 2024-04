Northleaf Capital Partners dirige une ligne de crédit de second rang de 100 millions USD pour Cutting Edge Group





Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), une société internationale d'investissement sur les marchés privés, annonce aujourd'hui avoir servi d'arrangeur principal d'une facilité de crédit de second rang adossée à des actifs de 100 millions USD pour Cutting Edge Group (« CEG »), un investisseur reconnu et gestionnaire de droits musicaux de médias. Basé à Londres, le portefeuille de CEG d'actifs musicaux cinématographiques, télévisés et de bien-être est très diversifié avec plus de 2 000 titres couvrant des albums de bandes sonores, des actifs de publication et des flux de revenus de redevances, y compris de la musique qui a été présentée dans des productions telles que The Office, Ted Lasso, NCIS: Los Angeles et Stranger Things, entre autres.

« L'investissement de Northleaf dans Cutting Edge fait parfaitement écho à notre stratégie de financements spécialisés basée sur des actifs, qui vise à offrir à nos investisseurs une exposition diversifiée et faible en corrélation », déclare David Ross, directeur général et responsable du crédit privé, Northleaf. « Cet investissement représente un ajout attrayant aux portefeuilles de nos investisseurs. »

« Northleaf est un investisseur aguerri dans les redevances musicales et nous sommes heureux de travailler avec toute l'équipe alors que nous continuons d'exécuter notre stratégie de croissance et de mettre notre plateforme à l'échelle », déclare Philip Moross, chef de direction, Cutting Edge Group. « L'équipe de Northleaf comprend nos objectifs à long terme et a fourni une solution de capital pour répondre à l'évolution de nos besoins. »

« Cutting Edge est l'un des principaux fournisseurs de services complets de musique pour l'industrie de la télévision et du cinéma et a bâti une réputation d'exception », déclare CJ Wei, directeur, crédit privé, Northleaf. « Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de direction talentueuse de Cutting Edge et de leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien leurs initiatives de croissance stratégique. »

Le programme de crédit privé de Northleaf vise à offrir aux investisseurs une exposition diversifiée aux investissements de crédit privés à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur les prêts à taux variable aux entreprises du marché intermédiaire et aux plateformes de financement spécialisé en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. Northleaf apporte une approche flexible à l'investissement avec la capacité de fournir de la dette de premier rang, de la dette de second rang, des capitaux structurés et des capitaux propres pour soutenir les principales plateformes de financement spécialisé.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société internationale d'investissement sur les marchés privés avec plus de 25 milliards USD en private equity, crédits privés et engagements d'infrastructures levés à ce jour auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de 250 spécialistes de Northleaf est répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en se concentrant sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples informations sur Northleaf, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com.

À propos de Cutting Edge Group :

Cutting Edge Group est une entreprise familiale majoritaire qui se spécialise dans l'acquisition et la gestion de droits de musique multimédia. Créé en 2006 et dirigé par Philip Moross, chef de la direction et pionnier du marché spécialisé de la musique pour le cinéma et la télévision, CEG a mis sur pied un portefeuille de plus de 2 000 titres couvrant des albums de bandes sonores, des actifs de publication et des flux de revenus de redevances, avec de la musique dans certaines des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et de jeux vidéo les plus reconnues au monde, y compris John Wick, Elf, Star Trek: Discovery, Moonlight, The Office, South Park, NCIS: Los Angeles, The Morning Show, Stranger Things, The Crown, Suits, The Walking Dead, Bridgerton, Ted Lasso, Glee, Aquaman, Drive, Matilda: The Musical, Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Valhalla. En 2019, CEG s'est développé dans le genre en pleine croissance de la musique de bien-être, en mettant l'accent sur l'acquisition de droits musicaux utilisés pour améliorer les résultats en matière de santé et de bien-être, notamment pour le sommeil, la concentration et la mémoire. Depuis lors, la société a élaboré un solide portefeuille comprenant plus de 75 auteurs-compositeurs et artistes actifs générant plusieurs milliards de streams, dont les artistes primés Liquid Mind, 2002, Bernward Koch et Peter Kater. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.cuttingedgegroup.com/

15 avril 2024 à 07:00

