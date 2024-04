Berkshire Hathaway Specialty Insurance nomme Louis du Ché au poste de gestionnaire national pour la France





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Louis du Ché au poste de gestionnaire national pour la France. Il est actuellement gestionnaire national pour la Belgique.

« Louis a joué un rôle déterminant dans l'établissement de notre équipe et dans le développement de notre présence en Belgique », déclare Alessandro Cerase, responsable de l'Europe chez BHSI. « Je suis heureux qu'il dirige également notre équipe en France tandis que nous continuons à développer nos activités et à apporter le service de pointe et la solidité financière de BHSI à davantage de clients et de partenaires commerciaux sur ce marché clé. »

Louis a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Il a rejoint BHSI en 2019 en tant que responsable des propriétés pour la France et a été nommé directeur national de la Belgique en 2022. Il est basé en France et peut être contacté en envoyant un e-mail à [email protected].

