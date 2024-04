Avis aux médias - Annonce concernant le projet de construction du nouveau pont de l'Île d'Orléans

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président et fondateur de Communauto, Benoît Robert, invitent les membres des médias à une importante annonce concernant le développement de l'autopartage à Montréal, en 2024....

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la députée de...