/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Longueuil dévoile le nouveau Plan de développement de la zone agricole de l'agglomération/

LONGUEUIL, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, dévoilera le nouveau Plan de développement de la zone agricole de l'agglomération de Longueuil et en présentera les divers objectifs. Elle sera accompagnée de Lysa Bélaïcha, conseillère municipale à la Ville de Longueuil et présidente du comité consultatif agricole et de Jacqueline Boubane conseillère municipale à la Ville de Boucherville et vice-présidente du comité consultatif agricole.

QUAND : Lundi 15 avril 2024

10 h 30 Conférence de presse

10 h 50 Période de questions



OÙ : Hall de l'hôtel de ville

4250, chemin de la Savane, Longueuil

Stationnement gratuit



QUI : Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Inscription obligatoire

Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse sont priés de s'inscrire au plus tard le lundi 15 avril 2024 à 8 h 30 en confirmant leur présence par courriel à [email protected] .

