Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence du 14 au 20 avril 2024

BOIS-DES-FILION, QC, le 14 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) souhaite souligner la Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence qui se déroulera du 14 au 20 avril 2024. Cette année encore, nous tenons à féliciter les 250 répartiteurs médicaux d'urgence (RMU), ainsi que les préposés aux traitements des appels d'urgence (PATAU), membres de la FPHQ ayant répondu à plus de 500 000 appels de citoyens. En moyenne, ils traitent plus de 1 350 appels par jour.

Ils sont de véritables professionnels de la santé

Ce sont de véritables professionnels de la santé. Ce sont les premiers intervenants lorsque vous appelez le 911 pour obtenir des services d'aide médicale. Ils travaillent dans l'ombre, mais ils sont souvent les premiers intervenants de la chaîne de survie et pour assurer votre sécurité. Ils ont à coeur le bien-être des patients vivant des drames humains.

Des centres de communication santé FPHQ dans plusieurs régions du Québec

Les RMU et les PATAU membres de la FPHQ sont actifs dans cinq centres de communication santé (CCS) du Québec, soit Laurentides-Lanaudière, Mauricie-Centre-du-Québec, Outaouais, Groupe Alerte Santé, ainsi que dans l'Est-du-Québec (CAUREQ).

Des compétences et aptitudes exceptionnelles

Le travail des RMU et des PATAU exige des connaissances et une expertise en soins de santé ; un sens aigu de l'analyse pour décortiquer et visualiser à distance les scènes d'accidents afin de pouvoir communiquer les bonnes directives aux personnes en détresse?; une grande concentration et des efforts mentaux exceptionnels?; des compétences en relation interpersonnelle, en plus de se trouver dans un contexte de travail qui impose des conditions psychologiques très exigeantes.

Nous saluons ces professionnels qui vous accompagnent au téléphone durant l'attente des paramédics. Calmement, ils vous dirigent, vous rassurent, vous soutiennent, vous renseignent et vous guident sur les étapes à suivre et les techniques de premiers soins à appliquer. Ce sont des passionnés qui travaillent jour et nuit, sept jours sur sept.

À propos de la FPHQ

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit près de 2 500 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 50 fraternités. Ces membres sont des paramédics, des répartiteurs médicaux d'urgence (RMU et PATAU) et du personnel de soutien et de bureau.

