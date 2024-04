L'opposition officielle demande la création d'une cellule ministérielle de coordination pour la filière batterie





QUÉBEC, le 13 avril 2024 /CNW/ - Dans la foulée de la demande d'un BAPE générique sur la filière batterie, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, veut la création formelle d'une cellule ministérielle de coordination dédiée à organiser l'action gouvernementale. L'objectif principal de cette initiative est d'assurer une intégration harmonieuse des projets, particulièrement celui de Northvolt, tout en évaluant et agissant pour atténuer leurs impacts sur les régions.

L'établissement d'une cellule ministérielle de coordination permettrait une collaboration étroite entre les différentes entités gouvernementales, facilitant ainsi l'identification des besoins et la mobilisation des ressources nécessaires. Cela permettrait également de répondre plus efficacement aux défis multiples et majeurs auxquels les régions seront confrontées notamment dans les domaines des transports, de l'aménagement du territoire, et des services publics supplémentaires requis notamment l'habitation, les écoles et les services de garde.

Confier à la ministre Suzanne Roy la mission d'évaluer les répercussions de la construction de la méga-usine Northvolt plusieurs mois après son annonce témoigne de l'improvisation typique du gouvernement Legault. Pour Marc Tanguay, il serait plus avisé que cette tâche soit confiée à une cellule ministérielle afin d'assurer un développement harmonieux et durable pour toutes les parties impliquées.

La mise en place d'une cellule ministérielle de coordination, dirigée par un haut fonctionnaire d'expérience et ayant une compétence éprouvée, permettrait de livrer des résultats tangibles et à temps. Rappelons qu'un tel groupe a été mis sur pied pour le Réseau express métropolitain (REM). Cette approche a été un facteur clé de succès et de rapidité dans la réalisation du projet.

« La CAQ manque de rigueur. Malgré cinq années d'annonces sur le développement de la filière et leur intention de l'établir entre Bécancour et Montréal, le gouvernement n'a toujours pas évalué les impacts potentiels sur les territoires concernés ni les besoins des travailleurs impliqués. Pour Northvolt seulement, on prévoit l'arrivée de 4 000 travailleurs en Montérégie au cours des prochaines années. Il est crucial que le gouvernement adopte une approche proactive et coordonnée pour atténuer les impacts des projets. Une cellule ministérielle de coordination permettrait d'optimiser nos ressources et de garantir une mise en oeuvre efficace et rapide de l'action gouvernementale. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale

